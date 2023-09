Sığınmacılara çatı oldular

ABD'nin sınır eyaleti Teksas'tan New York'a otobüslerle gönderilen düzensiz göçmenlerin barındırılmasında şehirdeki Müslüman sivil toplum kuruluşları önemli sorumluluk alıyor. Bunlardan biri olan ve New York’un Brooklyn bölgesinde cami olarak da faaliyet gösteren Müslüman Toplum Merkezi (MCC), şehre sınırdan gönderilen düzensiz göçmenleri kendi imkanlarıyla barındırmaya çalışıyor. Middle East Eye'ın haberine göre, kendisi de 5 yaşındayken Keşmir’den ABD’de göçmen olarak gelen Soniya Ali tarafından yönetilen MCC’ye Mart ayından bu yana çok sayıda göçmen sığındı. Başlangıçta göçmenler ve sığınmacılar camide kalırken, daha sonra toplum merkezinin kendi kaynaklarıyla ayarladığı imkanlarla yatakların, kanepelerin ve küçük bir mutfağın bulunduğu başka bir kata taşındılar.

HER TÜRLÜ DESTEK VERİLİYOR

İster birkaç gün, ister birkaç ay merkezde kalan göçmenler, kendilerini hazır hissettiklerinde MCC’den ayrılıyorlar. Ortalama 75 ila 100 göçmenin kaldığı merkezde kalanlara yiyecek ve barınak sağlanmasının yanı sıra, göçmenler için pratik hayatlarında son derece önemli olan İngilizce dersi, New York’ta kimlik kartına başvurmaları, sağlık sigortası yaptırmaları, toplu taşıma için kart almaları gibi konularda da destek veriliyor.

New York’a, 2022 ilkbaharından bu yana 90 binden fazla göçmen ve sığınmacının geldiği tahmin ediliyor. Her gece ortalama 57 bin kişinin ihtiyaçları şehirdeki bakımevleri tarafından karşılanırken, New York Belediye Başkanı Eric Adams şehrin bu konuda tam kapasiteyle çalıştığını söylüyor. Kapasitenin dolmasıyla beraber Adams bu ay federal hükümetten yardım istedi. Başkan Joe Biden’a olağanüstü hal çağrısı yapan Adams, sığınmacı akınının önümüzdeki yıllarda şehre 12 milyar dolara mal olacağını belirtti. Özellikle Kovid-19 kısıtlamalarının kalkmasından bu yana çok sayıda göçmen ABD’ye akın ederken, mayıs ayında Biden yönetimi, ABD-Meksika sınırına gelen göçmenlerin önce online başvuru yapmadıkları ya da geçtikleri ülkelerden birinde koruma talep etmedikleri sürece sığınma başvurularını reddedeceklerini açıklamıştı.