Sınır Tanımayan Doktorlar: İsrail'in tahliye emri sonrası Gazze'deki son sağlık tesisimiz kapandı

“Kuzey Gazze'deki son MSF sağlık tesisi, İsrail güçlerinin 8 Temmuz'da Gazze Şehri'nin bazı kısımları için tahliye emri vermesinin ardından geçici olarak kapatılmak zorunda kaldı. Ekipler, yoğun ateş altında kalan bölgeden kaçmadan önce son dakikaya kadar hasta bakımı sağlamaya devam etti. Kuzey Gazze'deki sağlık tesislerinin çoğu artık çalışmıyor ve kritik malzeme sıkıntısıyla karşı karşıya. Gazze Şehri kliniğimizdeki faaliyetlerimizi yeniden başlatmaya hazırız, ancak bunu yapmak için sağlık tesislerinin, çevrelerinin ve personelin korunması gerekiyor”