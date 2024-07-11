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Sınır Tanımayan Doktorlar: İsrail'in tahliye emri sonrası Gazze'deki son sağlık tesisimiz kapandı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in tahliye emri sonrasında Gazze'deki son sağlık tesislerinin geçici olarak kapatıldığını bildirdi. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise Filistinlilerin tahliye emri sonrasında temel ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğine dikkat çekti.

11:15 - 11/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:16 - 11/07/2024 Perşembe
DHA
Sınır Tanımayan doktorlar, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de sağlık hizmetlerinde karşılaşılan zorluklar ve kıtlığa ilişkin açıklama yaptı.
Sınır Tanımayan doktorlar, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de sağlık hizmetlerinde karşılaşılan zorluklar ve kıtlığa ilişkin açıklama yaptı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze'de son durum ve sağlık hizmetlerinde karşılaşılan zorluklara ilişkin değerlendirmede bulundu.


MSF yaptığı açıklamada,
“Kuzey Gazze'deki son MSF sağlık tesisi, İsrail güçlerinin 8 Temmuz'da Gazze Şehri'nin bazı kısımları için tahliye emri vermesinin ardından geçici olarak kapatılmak zorunda kaldı. Ekipler, yoğun ateş altında kalan bölgeden kaçmadan önce son dakikaya kadar hasta bakımı sağlamaya devam etti. Kuzey Gazze'deki sağlık tesislerinin çoğu artık çalışmıyor ve kritik malzeme sıkıntısıyla karşı karşıya. Gazze Şehri kliniğimizdeki faaliyetlerimizi yeniden başlatmaya hazırız, ancak bunu yapmak için sağlık tesislerinin, çevrelerinin ve personelin korunması gerekiyor”
dedi.

OCHA ise birçok kez yerinden edilmiş Filistinlilerin tahliye emri sonrasında temel ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğine dikkat çekti.

"Kıtlık Gazze'de yayılıyor"

BM, Haziran ayında Gazze'nin kuzeyine ulaştırılmak istenen insani yardımların yüzde 45'inden fazlasına erişim izni verilmediğini ya da engellediğini açıkladı. BM ayrıca, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle son dönemde daha fazla Filistinli çocuğun ölmesinin, kıtlığın Gazze'yi etkisi altına almış olabileceğini olduğunu ifade etti.




#Sınır Tanımayan Doktorlar
#Gazze
#İsrail
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