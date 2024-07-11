Sınır Tanımayan Doktorlar: İsrail'in tahliye emri sonrası Gazze'deki son sağlık tesisimiz kapandı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze'de son durum ve sağlık hizmetlerinde karşılaşılan zorluklara ilişkin değerlendirmede bulundu.
OCHA ise birçok kez yerinden edilmiş Filistinlilerin tahliye emri sonrasında temel ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğine dikkat çekti.
"Kıtlık Gazze'de yayılıyor"
BM, Haziran ayında Gazze'nin kuzeyine ulaştırılmak istenen insani yardımların yüzde 45'inden fazlasına erişim izni verilmediğini ya da engellediğini açıkladı. BM ayrıca, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle son dönemde daha fazla Filistinli çocuğun ölmesinin, kıtlığın Gazze'yi etkisi altına almış olabileceğini olduğunu ifade etti.