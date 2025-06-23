Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic İsrail'e mühimmat satışını durdurduklarını bildirdi

Başkent Belgrad'da Sırbistan Genelkurmay Başkanlığı genişletilmiş kurul toplantısı sonrası açıklama yapan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin hem İsrail'i hem de İran'ı dost olarak gördüğünü söyledi. Vucic, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'e mühimmat sattıklarını gizlemediklerini, eleştirilmesine rağmen İsrail'e destek vermekte kararlı olduğunu ifade etti. Fakat İran ile çatışan İsrail'e mühimmat satışını durdurduklarını belirtti. Orta Doğu'da barış istediklerini aktaran Vucic, "Hem İsrail hem de İran bizim dost ülkelerimizdir. Yahudiler burada her zaman saygı görmüştür. Her iki halk da bizim dostumuzdur." dedi.