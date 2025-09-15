Siyonist Ben-Gvir Gazze Şeridi üzerindeki işgal planını "Bunu yapmak için ideal yer" diyerek duyurdu

Gazze’de ağır ambargo altında açlık ve hastalık artarken, son 24 saatte 2 kişi yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi. UNRWA’ya göre 2,2 milyon nüfusun 1,5 milyonu yerinden edildi. Soykırımcı İsrail'in Güvenlik Bakanı Ben Gvir’in Gazze sahilinde “lüks mahalle” diyerek duyurduğu işgal planı ise tepkilere yol açtı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Ağustos'ta orduya Gazze kentinin işgalini daha kapsamlı hale getirerek kısa sürede tamamlaması talimatını vermişti. Soykırımın devam ettiği Gazze'de sahil şeridine sıkışan siviller ise ağır ambargo sebebiyle açlık ve hastalıkla karşı karşıya. Son 24 saatte Gazze'de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in Siyonist Güvenlik Bakanı Itamer Ben Gvir ise Gazze'ye karşı başlatılan tam işgal planının tamamlanmasının ardından Gazze Şeridi hakkında yapmak istediğini anlattı. Siyonist bakan Gvir, "Gazze Şeridi'ndeki sahil kenarında polis memurları için lüks bir mahalle inşa etmek istiyorum; orası ideal bir yer." ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı UNRWA, 7 Kasım 2023 itibarıyla Gazze’nin yaklaşık 2,2 milyon nüfusundan 1,5 milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını duyurmuştu. Soykırımcı Netanyahu kabinesinde görev yapan Güvenlik Bakanı Itamer Ben Gvir'in Gazze halkına ait olan topraklar üzerindeki düşündüğü işgal planı sosyal medya tepkilerin odağı oldu.
Ülkeye girişleri yasaklandı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez başkanlığındaki İspanya hükümeti, "Gazze'de soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan karışan tüm kişilerin İspanya topraklarına girişinin yasaklanması" kararı kapsamında İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişini yasakladığını duyurmuştu.