Siyonist Ben-Gvir Gazze Şeridi üzerindeki işgal planını "Bunu yapmak için ideal yer" diyerek duyurdu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Ağustos'ta orduya Gazze kentinin işgalini daha kapsamlı hale getirerek kısa sürede tamamlaması talimatını vermişti. Soykırımın devam ettiği Gazze'de sahil şeridine sıkışan siviller ise ağır ambargo sebebiyle açlık ve hastalıkla karşı karşıya. Son 24 saatte Gazze'de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in Siyonist Güvenlik Bakanı Itamer Ben Gvir ise Gazze'ye karşı başlatılan tam işgal planının tamamlanmasının ardından Gazze Şeridi hakkında yapmak istediğini anlattı. Siyonist bakan Gvir, "Gazze Şeridi'ndeki sahil kenarında polis memurları için lüks bir mahalle inşa etmek istiyorum; orası ideal bir yer." ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı UNRWA, 7 Kasım 2023 itibarıyla Gazze’nin yaklaşık 2,2 milyon nüfusundan 1,5 milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını duyurmuştu. Soykırımcı Netanyahu kabinesinde görev yapan Güvenlik Bakanı Itamer Ben Gvir'in Gazze halkına ait olan topraklar üzerindeki düşündüğü işgal planı sosyal medya tepkilerin odağı oldu.