Dünya Skandalın sonu gelmiyor Kilise okulunda 182çocuk mezarı daha
AMERİKA

Skandalın sonu gelmiyor: Kilise okulunda 182 çocuk mezarı daha

Kilise okullarında binlerce Kızılderili çocuğun katledildiği Kanada’da yeni bir toplu mezar bulundu. Yer altı radarıyla yapılan taramada St. Eugene kilise okulunun bahçesinde 182 çocuk cenazesi tespit edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Skandalın sonu gelmiyor: Kilise okulunda 182 çocuk mezarı daha
Fotoğraf: Arşiv

Kayıtdışı çocuk mezarlarıyla gündemden düşmeyen Kanada’da British Columbia (B.C) eyaletinde faaliyet gösteren eski St. Eugene Misyon Okulunun yakınında 182 kayıt dışı mezar bulunduğu bildirildi. Ülkedeki en önemli yerli halk topluluğu olan First Nation tarafından yapılan açıklamada, B.C. eyaletinin güneyindeki Cranbrook şehrine yakın bir alanda 182 kayıt dışı mezar tespit edildiği belirtildi.

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  • Eski bir yatılı okul olan St. Eugene Misyon Okuluna yakın alanda radarlarla keşfedilen mezarların yaklaşık 1 metre derinliğinde olduğu bilgisi paylaşıldı. Ktunaxa Milleti şeflerinden Jason Louie, söz konusu okulun, bölgede 1912-1970 döneminde faaliyet gösterdiğini ifade etti. Louie, yüzlerce yerli çocuğa burada zorla eğitim verildiğini kaydederek, “Bu tür bir olaya asla tam olarak kendini hazırlayamazsın. Kamploops’taki 215 mezardan sonra şimdi bir de bu, gerçekten çok zor” açıklamasında bulundu.

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Kanada’da kilise okulu bahçesindeki kayıt dışı çocuk mezarları ilk defa, 29 Mayıs’ta British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki yatılı kilise okulunun bahçesinde bulunan 215 çocuğa ait ceset kalıntılarıyla gündeme gelmişti. 24 Haziran’da da Marieval Yatılı Kilise Okulunun bahçesinde 751 çocuk cesedi mezarı bulunmuştu.

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