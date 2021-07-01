Skandalın sonu gelmiyor: Kilise okulunda 182 çocuk mezarı daha

Ekonomi

MKEK kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKEK) anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Buna göre, MKEK, Hazine'nin mülkiyetinde olacak, Milli Savunma Bakanlığı'nın sevk ve idaresinde Türk Ticaret Kanunları'na göre kurulmuş bir anonim şirket olacak.