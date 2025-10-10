Yeni Şafak
Somalili Kadınlar 'Gazze'ye Yardım Kampanyası' başlattı

22:5110/10/2025, Cuma
AA
Somalili kadınlardan Filistin'e destek
Somalili kadınlardan Filistin'e destek

Somali Action Network adlı sivil toplum kuruluşu, Gazze’deki sivillere destek sağlamak amacıyla geniş katılımlı bir yardım kampanyası başlattı. Organizatörlerden Sahro Mohamed, “Bu miktarla Gazze’deki ailelere gıda ve temel yaşam malzemesi ulaştıracağız. Kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Somali’de kadınların oluşturduğu sivil toplum kuruluşları, Gazze’de süregelen insani krize dikkati çekmek ve bölgedeki sivillere destek sağlamak amacıyla geniş katılımlı bir yardım kampanyası başlattı.

"Somali Action Network"
adlı sivil toplum kuruluşu, başkent Mogadişu'da
“Somalili Kadınların Gazze'ye Yardım Kampanyası"
adlı etkinlik düzenledi.

Etkinliğe kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yerel yöneticiler, din adamları ve çok sayıda gönüllü katıldı.

Etkinlikte, Gazze’deki sivillere destek sağlamak amacıyla geniş katılımlı bir yardım kampanyası başlatıldı.


“Her aile bir Filistinli aileye sahip çıksın”

Organizatörlerden Sahro Mohamed, yaptığı açıklamada, kampanyanın sadece bir bağış etkinliği değil, Somali ile Filistin arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendiren bir dayanışma hareketi olduğunu belirtti.

Mohamed,
“Her ailenin Filistinli bir aileye sahip çıkarak, kardeşliğimizi pekiştirmesini istiyoruz."
dedi.
Kampanya kapsamında her ay 250 bin dolar toplanmasının hedeflendiğini belirten Mohamed,
“Bu miktarla Gazze’deki ailelere gıda ve temel yaşam malzemesi ulaştıracağız. Kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız."
diye konuştu.
Mohamed, Somali halkını bu girişime katılmaya davet ederek,
“Her Somalili kadın, Filistinli bir annenin acısını paylaşmalı, her Somalili aile, bir Filistinli ailenin yanında olmalıdır."
ifadesini kullandı.
Kampanya gönüllülerinden Hibo Warsame,
"Gazze bizim kalbimizde. Oradaki her çocuk bizim çocuğumuz, her anne bizim annemizdir. Biz Somalili kadınlar olarak onların acısını paylaşıyoruz."
dedi.

