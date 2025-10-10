Somalili Kadınlar 'Gazze'ye Yardım Kampanyası' başlattı

Somali Action Network adlı sivil toplum kuruluşu, Gazze’deki sivillere destek sağlamak amacıyla geniş katılımlı bir yardım kampanyası başlattı. Organizatörlerden Sahro Mohamed, “Bu miktarla Gazze’deki ailelere gıda ve temel yaşam malzemesi ulaştıracağız. Kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.
“Her aile bir Filistinli aileye sahip çıksın”
Organizatörlerden Sahro Mohamed, yaptığı açıklamada, kampanyanın sadece bir bağış etkinliği değil, Somali ile Filistin arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendiren bir dayanışma hareketi olduğunu belirtti.