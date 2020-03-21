Türkiye koronavirüse karşı: Ülkece verilen mücadelede son 24 saatte yaşananlar

Koronavirüs etkisini her geçen saniye arttırırken Türkiye adeta virüse karşı topyekün bir mücadele veriyor.

İşte son 24 saat içerisinde ülkemizde koronavirüsle ilgili olan tüm gelişmeler:

Koronavirüs nedeniyle can kaybı 9'a yükseldi

Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Mart günü itibari ile son 24 saatte koronavirüsle ilgili ölüm, test ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, 3 bin 656 testten 311'inin pozitif çıktığını belirterek, "Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var" dedi. Bakan Koca hayatını kaybeden hastaların tamamının yaşlı ve direnci zayıf olduğuna dikkat çekerek, "Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim" dedi.

Son 24 saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 311’i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 HASTAMIZI KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. MÜCADELEMİZDE BİR AN BİLE ESNEKLİK GÖSTERMEYELİM. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 20, 2020

Pandemi hastaneleri belirlendi

Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanlığının, 81 ile gönderdiği yazıda hangi şartlara sahip sağlık kuruluşlarının "pandemi hastanesi" olacağı belirlendi. Bünyesinde enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları, iç hastalıklar uzmanı hekimlerden en az 2'si olan hastaneler pandemi hastanesi kabul edilecek. Pandemi hastanesi olarak belirlenen kuruluşlarda 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunma şartı aranacak. Pandemi hastanelerinin yetersiz kaldığı yerlerde 2. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunan hastaneler de pandemi hastanesi olarak hizmet verecek. Pandemi hastanelerinde, pandemi hastalarına ayrılmış bir klinik ve bir yoğun bakım ünitesi belirlenecek, üniteler bu vakalar için rezerve edilecek.

FOTOĞRAF 5 FEODAL SİSTEMİN HIZLI ÇÖKÜŞÜ 1350’lerde Avrupa’yı vuran veba, nüfusun yüzde 3’ünü öldüren çok büyük bir salgındı. Ancak milyonlarca insanın ölümü sonrası, salgından etkilenen ülkeler büyük bir hızla büyüdü ve bugün dünyanın en zengin ülkeleri haline geldi. Hıyarcıklı veba (bubonik veba) çoğun- lukla köylülerin hayatına mal oldu. Bu da toprak sahiplerinin işgücü sıkıntısı yaşamasına yol açtı. Feodal sistem parçalanmaya başladı. Bu parçalanma Batı Avrupa’yı daha modern, ticaret odaklı ve nakit bazlı bir sisteme itti. SÖMÜRGECİLER HASTALIK TAŞIDI Amerika kıtasının 15. yüzyılda sömürge haline getirilmesinde Avrupalıların taşıdığı çiçek hastalığı gibi mikroplar etkili oldu. O dönem dünya nüfusunun yüzde 10’una denk gelen bölge nüfusu 60 milyondan 5-6 milyona düştü. Bu ölümlere sömürgeciler tarafından getirilen hastalıklar neden oldu. Çiçek hastalığı aralarında en fazla can kaybına yol açan etkendi. Diğer hastalıklar arasında ise sıtma, humma ve kolera vardı. Yerli halkın ölümüne sebep olan hastalıklar sonucu Avrupalı istilacılar kıtaya hakim oldu. AFRİKA’YI AVRUPA İŞGALİNE AÇTI Hayvanları öldüren bir hastalık da, Avrupa’nın Afrika’yı sömürgeleştirmesini hızlandırdı. 1888-1897 yılları arasında sığır vebası virüsü (rinderpest), Afrika’nın sığırlarının yüzde 90’ını öldürüp Afrika Boynuzu, Batı Afrika ve Güneybatı Afrika bölgelerindeki toplulukları harap etti. Hastalığın neden olduğu kaos, Avrupa ülkelerinin Afrika’nın büyük alanlarını sömürgeleştirmesini kolaylaştırdı. 1870’lerde Afrika’nın yalnızca yüzde 10’u Avrupa kontrolü altındayken 1900’lerde bu oran yüzde 90’a çıkmıştı. HAİTİ’NİN FRANSA’YA BAŞKALDIRISI Haiti’de meydana gelen bir salgın, Fransa’nın Kuzey Amerika’dan çıkmasına sebep oldu. Napoleon Bonaparte kendisini hayat boyu yönetici olarak açıklayınca, adanın da tüm kontrolünü ele geçirmek için on binlerce askeri Haiti’ye yolladı. Ancak sarıhummanın etkisi savaşın seyrini değiştirdi. Afrika kökenli hastalığa Avrupalı güçlerin hiçbir doğal bağışıklıkları yoktu. Askeri güçleri bozguna uğrayan ve demoralize olan Napolyon, sadece Haiti’yi terk etmedi; K.Amerika’daki tüm hedeflerinden de vazgeçti. MİNG HANEDANININ VEBAYLA DÜŞÜŞÜ Ming hanedanlığı, Doğu Asya’nın geniş kısmında büyük bir siyasi ve kültürel etki kullanarak Çin’i neredeyse 300 yıl boyunca yönetti. Ama bu yönetim, kor kunç bir salgın hastalık sonrası son buldu. Salgın, Çin’in kuzeyine 164 yılında, muazzam can kayıplarıyla birlikte geldi. Bazı bölgelerde nüfusun yüzde 20’si, bazılarında yüzde 40’ı öldü. Veba, kıtlık ve çekirgelerle aynı zamanda ortaya çıktı. Kaosla artan saldırılar, Ming hanedanlığının yerine imparatorluklarını kuran Qing Hanedanlığı’nın istilası takip etti. Dünya tarihini değiştiren 5 salgın: Avrupa'dan Çin'e sistemleri ve toplumları etkiledi Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dünya çapında sosyal, siyasi ve ekonomik yaşamı önemli ölçüde değiştiriyor. BBC'nin haberine göre bu değişimlerin kalıcı olabileceği değerlendirilmekte. Tarih boyunca hastalıklar/virüsler, hanedanlıkların çöküşlerinden sömürgeciliğin artışına ve hatta işgallerin sona ermesine kadar uzun süreli etkileri oldu. BiP'te paylaş

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Ali Erbaş: Cuma konusunda ısrar dinen caiz değil

Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yayımladığı cuma mesajında, "Mübarek bir zaman dilimi olan cuma vaktinde camilerimizde buluşamadığımız için elbette üzgünüz. Yüce Rabbimiz, en kısa zamanda tekrar coşkuyla ve heyecanla camilerimizde buluşabilmeyi bizlere nasip eylesin. Bütün bir toplumu ve insanlığı tehdit eden bir salgın sebebiyle alınan bu kararlara uymamak toplum sağlığını tehlikeye düşürecek ciddi bir hata, büyük bir vebal ve kul hakkı ihlalidir.Cuma ve cemaatle namaz konusunda ısrarcı olmak ise dinen caiz olmayan bir tutumdur. Her insanın akıl ve beden sağlığını koruma hakkı olduğu gibi diğer insanların sağlığını da tehlikeye atmama sorumluluğu vardır." ifadelerini kullandı.

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Camilerde cuma namazı kılınmadı

Fotoğraf: Arşiv

Dünyada salgına neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereğince, cuma namazı vaktinde camilerde toplu halde namaz kılınmadı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Selçuk: 2 milyar lira en geç nisan başı

Zehra Zümrüt Selçuk

Koronavirüs tedbirleri kapsamında huzurevlerindeki doktor sayısını artırdıklarını belirten Selçuk, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal yardımlaşma dayanışma vakıfları aracılığıyla ihtiyaç durumuna bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımı acilen dağıtacaklarını belirterek, mart sonuna gelmeden, en geç nisan ayının başında yardımların ulaştırılacağını bildirdi.

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Yargıtay ve Danıştay seçime gidiyor

Yargıtay ve Danıştay üyeleri, Türkiye genelindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri arasında yeni başkanlarını seçmek üzere haftaya sandık başına gidecek.

Ziya Selçuk: Erteleme birinci öncelik değil

Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin koronavirüs tedbirleri çerçevesinde dar kapsamlı olarak gerçekleştirilen "Anadolu Sohbetleri" programına konuk oldu.

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandıran Selçuk, koronavirüs nedeniyle sınavların ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin soruya "Biz senaryolardan birisi olarak bunu tutuyoruz. Ama temel yaklaşımımız sınavı ertelememek. Biz sınavın zamanında olmasını istiyoruz. Ertelemek birinci kuralımız veya beklentimiz değil. Zaruret olmazsa, bir mücbir sebep olmazsa ertelemeyi planlamıyoruz." yanıtını verdi.

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Cezaevlerinde pozitif vaka yok

Abdulhamit Gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, duruşmaları erteleyecek, süreleri geriye dönük olarak durduracak genel bir düzenleme üzerinde çalışıldığını bildirdi. Bakan Gül, cezaevlerinde koronavirüsle ilgili pozitif bir vakaya rastlanılmadığını söyledi.

MHP'den belediyelere yazı

Sadir Durmaz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında belediye başkanlarına, alınması gereken tedbirleri içeren yazı gönderdi.

AK Parti'den kanun teklifi

Fotoğraf: Arşiv

AK Parti'nin, salgın hastalık ve doğal afet durumlarında duruşmaların ertelenmesini sağlayacak, dava açma, temyiz ve itiraz sürelerini de durduracak yeni bir kanun teklifi üzerinde çalıştığı öğrenildi.

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Askerlik işlemleri e-devlet üzerinden yapılacak

Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, askerlik işlemlerinin e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

Türk öğrenciler yurda dönüyor

Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle, ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçici olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen öğrencilerimizin 21 Mart Cumartesi yerel saatle 17.00'a kadar bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimize başvurmaları halinde, planlanan süre içinde dönüşleri gerçekleştirilecektir." açıklamasında bulundu.

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Ülkece sağlık personelimizi alkışladık

Koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için dün başlatılan alkışlı destek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla bugün de sürdü.

Yurdun dört bir yanında vatan nöbeti tutan Mehmetçik, koronavirüs salgınına karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.

OYNAT 00:52 Türkiye tek yürek oldu: Sağlık çalışanlarına destek için alkış yağmuru Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür amacıyla alkış yağmuru. Tüm Türkiye tek yürek oldu. Balkonlara dökülen halk alkışlarken yoldan geçen araçlar korna çaldı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 Mehmetçiklerin mesajına sağlık çalışanlarından anlamlı cevap Vatanımızı canı pahasına koruyan Şemdinli Komando Taburu Ergültepe Üs Bölgesi'nde ki fedakâr askerlerimize, TC Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden cevap geldi. Sağlık çalışanları, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden alkışlarla desteklerini ileten Mehmetçiklere ''Sizler fedakarca vatan nöbetinde iken sizlere minnettarlığımızı sunarız. Geride bıraktığınız aileleriniz ve sevdikleriniz bizlere emanet. Sizler vatan sattında bizler sağlık sattında halkımız için nöbetteyiz'' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Nisana kadar ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktiviteler nisan ayı sonuna kadar ertelendiği belirtildi.

Kura başvuruları

e-devlet üzerinden

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbir kararları doğrultusunda, devlet hizmet yükümlülüğü, açıktan atama, iller arası aile hekimliği başta olmak üzere tüm kura başvuruları e-devlet üzerinden alınacak, kura çekimleri internetten canlı yayınlanacak.

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