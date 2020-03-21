Türkiye koronavirüse karşı: Ülkece verilen mücadelede son 24 saatte yaşananlar

Koronavirüs etkisini her geçen saniye arttırırken Türkiye adeta virüse karşı topyekün bir mücadele veriyor.
İşte son 24 saat içerisinde ülkemizde koronavirüsle ilgili olan tüm gelişmeler:
Koronavirüs nedeniyle can kaybı 9'a yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Mart günü itibari ile son 24 saatte koronavirüsle ilgili ölüm, test ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, 3 bin 656 testten 311'inin pozitif çıktığını belirterek, "Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var" dedi. Bakan Koca hayatını kaybeden hastaların tamamının yaşlı ve direnci zayıf olduğuna dikkat çekerek, "Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim" dedi.
Son 24 saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 311’i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 HASTAMIZI KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. MÜCADELEMİZDE BİR AN BİLE ESNEKLİK GÖSTERMEYELİM.
Son 24 saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 311’i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 HASTAMIZI KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. MÜCADELEMİZDE BİR AN BİLE ESNEKLİK GÖSTERMEYELİM.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 20, 2020
Pandemi hastaneleri belirlendi
- Sağlık Bakanlığının, 81 ile gönderdiği yazıda hangi şartlara sahip sağlık kuruluşlarının "pandemi hastanesi" olacağı belirlendi. Bünyesinde enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları, iç hastalıklar uzmanı hekimlerden en az 2'si olan hastaneler pandemi hastanesi kabul edilecek. Pandemi hastanesi olarak belirlenen kuruluşlarda 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunma şartı aranacak. Pandemi hastanelerinin yetersiz kaldığı yerlerde 2. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunan hastaneler de pandemi hastanesi olarak hizmet verecek. Pandemi hastanelerinde, pandemi hastalarına ayrılmış bir klinik ve bir yoğun bakım ünitesi belirlenecek, üniteler bu vakalar için rezerve edilecek.
Ali Erbaş: Cuma konusunda ısrar dinen caiz değil
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yayımladığı cuma mesajında, "Mübarek bir zaman dilimi olan cuma vaktinde camilerimizde buluşamadığımız için elbette üzgünüz. Yüce Rabbimiz, en kısa zamanda tekrar coşkuyla ve heyecanla camilerimizde buluşabilmeyi bizlere nasip eylesin. Bütün bir toplumu ve insanlığı tehdit eden bir salgın sebebiyle alınan bu kararlara uymamak toplum sağlığını tehlikeye düşürecek ciddi bir hata, büyük bir vebal ve kul hakkı ihlalidir.Cuma ve cemaatle namaz konusunda ısrarcı olmak ise dinen caiz olmayan bir tutumdur. Her insanın akıl ve beden sağlığını koruma hakkı olduğu gibi diğer insanların sağlığını da tehlikeye atmama sorumluluğu vardır." ifadelerini kullandı.
Camilerde cuma namazı kılınmadı
- Dünyada salgına neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereğince, cuma namazı vaktinde camilerde toplu halde namaz kılınmadı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Selçuk: 2 milyar lira en geç nisan başı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında huzurevlerindeki doktor sayısını artırdıklarını belirten Selçuk, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal yardımlaşma dayanışma vakıfları aracılığıyla ihtiyaç durumuna bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımı acilen dağıtacaklarını belirterek, mart sonuna gelmeden, en geç nisan ayının başında yardımların ulaştırılacağını bildirdi.
Yargıtay ve Danıştay seçime gidiyor
- Yargıtay ve Danıştay üyeleri, Türkiye genelindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri arasında yeni başkanlarını seçmek üzere haftaya sandık başına gidecek.
Ziya Selçuk: Erteleme birinci öncelik değil
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin koronavirüs tedbirleri çerçevesinde dar kapsamlı olarak gerçekleştirilen "Anadolu Sohbetleri" programına konuk oldu.
Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandıran Selçuk, koronavirüs nedeniyle sınavların ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin soruya "Biz senaryolardan birisi olarak bunu tutuyoruz. Ama temel yaklaşımımız sınavı ertelememek. Biz sınavın zamanında olmasını istiyoruz. Ertelemek birinci kuralımız veya beklentimiz değil. Zaruret olmazsa, bir mücbir sebep olmazsa ertelemeyi planlamıyoruz." yanıtını verdi.
Cezaevlerinde pozitif vaka yok
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, duruşmaları erteleyecek, süreleri geriye dönük olarak durduracak genel bir düzenleme üzerinde çalışıldığını bildirdi. Bakan Gül, cezaevlerinde koronavirüsle ilgili pozitif bir vakaya rastlanılmadığını söyledi.
MHP'den belediyelere yazı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında belediye başkanlarına, alınması gereken tedbirleri içeren yazı gönderdi.
AK Parti'den kanun teklifi
AK Parti'nin, salgın hastalık ve doğal afet durumlarında duruşmaların ertelenmesini sağlayacak, dava açma, temyiz ve itiraz sürelerini de durduracak yeni bir kanun teklifi üzerinde çalıştığı öğrenildi.
Askerlik işlemleri e-devlet üzerinden yapılacak
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, askerlik işlemlerinin e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabileceğini bildirdi.
Türk öğrenciler yurda dönüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle, ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçici olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen öğrencilerimizin 21 Mart Cumartesi yerel saatle 17.00'a kadar bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimize başvurmaları halinde, planlanan süre içinde dönüşleri gerçekleştirilecektir." açıklamasında bulundu.
Ülkece sağlık personelimizi alkışladık
Koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için dün başlatılan alkışlı destek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla bugün de sürdü.
- Yurdun dört bir yanında vatan nöbeti tutan Mehmetçik, koronavirüs salgınına karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.
Nisana kadar ertelendi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktiviteler nisan ayı sonuna kadar ertelendiği belirtildi.
Kura başvuruları
e-devlet üzerinden
- Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbir kararları doğrultusunda, devlet hizmet yükümlülüğü, açıktan atama, iller arası aile hekimliği başta olmak üzere tüm kura başvuruları e-devlet üzerinden alınacak, kura çekimleri internetten canlı yayınlanacak.