Son 24 saatte Türkiye'de neler oldu? Türkiye koronavirüse karşı: Ülkece verilen mücadelede son 24 saatte yaşananlar Son günlerin bir numaralı gündem maddesi olan koronavirüs Türkiye'de giderek yayılırken başta devlet kurumları olmak üzere tüm toplum adeta virüse karşı bir savaş veriyor. Her an yeni bir gelişmenin yaşandığı bu mücadelede son 24 saatte yaşananları sizler için derledik. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs nedeniyle can kaybının 9'a yükseldiğini açıklarken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Cuma namazı konusunda ısrarın dinen caiz olmadığını ifade etti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktiviteler nisan ayı sonuna kadar ertelendi. Hepsi ve daha fazlası haberin detaylarında...

Haber Merkezi 21 Mart 2020, 06:40 Son Güncelleme: 21 Mart 2020, 06:47 Yeni Şafak