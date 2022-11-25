Dünya Son dokuz yılda Almanyadan terör örgütüne 300 kişi katıldı
AVRUPA

Son dokuz yılda Almanya'dan terör örgütüne 300 kişi katıldı

Almanya'dan son dokuz yılda Irak ve Suriye'ye giderek terör örgütü PKK/YPG'ye katılanların sayısının 300 olduğu bildirildi.

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Haber Merkezi Diğer
Son dokuz yılda Almanyadan terör örgütüne 300 kişi katıldı
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Hükümet, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) soru önergesine verdiği cevapta PKK/YPG'ye katılmak üzere Almanya'dan 300 kişinin bölgeye gittiğini ifade etti.

Haziran 2013 ile 30 Eylül 2022 arasında 300 kişinin PKK/YPG'ye katılmak üzere Almanya'dan ayrıldığını, bunlardan 150'sinin ülkeye döndüğünü kaydeden hükümet, geri dönenlerin terör örgütü DEAŞ'a karşı savaşıp savaşmadığı ya da bu savaşı açıkça destekleyip desteklemediklerinin bilinmediğini açıkladı.

Ayrıca DEAŞ'a karşı savaşmak üzere Türk aşırı sol gruplarından da 7 kişinin Almanya'yı terk ettiği, bunlardan birinin öldüğü bilgisini paylaşan hükümet, diğer 6 kişinin ülkeye döndüğünü bildirdi.

Ukrayna'ya destek olmak amacıyla 10 kişinin Almanya'dan ayrıldığı ancak 6'sının geri döndüğü ifade edildi.

Hükümetin cevabında ayrıca Federal Başsavcılığın, Haziran 2013-Eylül 2022 tarihlerinde DEAŞ'a karşı savaşmak amacıyla gittiklerini beyan eden ve geri dönen 45 kişi hakkında 49 soruşturma açtığına işaret edildi ancak terör örgütü PKK/YPG'ye katılmak üzere gidenler hakkında soruşturma açılıp açılmadığı bilgisi paylaşılmadı.

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