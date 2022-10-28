Ekonomi Almanyada yıllık enflasyon son 71 yılın zirvesine çıktı
DÜNYA EKONOMİSİ

Almanya'da yıllık enflasyon son 71 yılın zirvesine çıktı

Almanya'da eylülde yüzde 10 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle ekimde yüzde 10,4'e çıkarak 1951'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Almanyada yıllık enflasyon son 71 yılın zirvesine çıktı
Arşiv

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin ekim ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde yüzde 10 olan yıllık enflasyon, ekimde 10,4'e çıkarak Aralık 1951'den bu yana en yüksek orana ulaştı. Enflasyon, Aralık 1951'de yüzde 10,5 olarak kayıtlara geçmişti.

Enflasyona ilişkin beklenti, ekimde yüzde 10,1'e yükselmesi yönündeydi. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,9 yükseldi.

Faizi artırınca enflasyon düşmedi: ABD ve Avrupa ülkeleri umduklarını bulamadı
EKONOMİ
Faizi artırınca enflasyon düşmedi: ABD ve Avrupa ülkeleri umduklarını bulamadı

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 43 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 20,3 ile ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Hizmetlerde artış yüzde 4 oldu.

AB uyumlu TÜFE de ekimde aylık bazda yüzde 1,1 ve yıllık bazda yüzde 11,6 yükseldi.

Almanya ekonomisinde tarihi enflasyon öngörüldü
DÜNYA
Almanya ekonomisinde tarihi enflasyon öngörüldü

Destatis açıklamasında, rekor enflasyonun, Rusya-Ukrayna savaşı ve artan enerji fiyatlarından kaynaklandığı belirtilerek, "Özellikle enerji fiyatları, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana önemli ölçüde arttı ve yüksek enflasyon oranı üzerinde önemli bir etkisi oldu." denildi.

Açıklamada, artan maliyetler ve tedarik zincirindeki sıkıntılar nedeniyle belirli bir döngü içinde gerçekleşen fiyat artışlarının da enflasyondaki artışta etkili olduğu belirtilerek, ısınma konusundaki vergi indiriminin ise muhtemelen enflasyonda aşağı yönlü etkili olduğu bildirildi.

Afrikalıların derisi kitap kabı olarak kullanıldı

Afrikalıların derisi kitap kabı olarak kullanıldı

​Batılılar, Afrika'ya sadece sömürgeciliği değil "ırka dayalı" ayrımcılığı da getirdi.
Son 71 yılın zirvesine çıktı

Son 71 yılın zirvesine çıktı

Almanya'da enflasyon tırmanışını sürdürüyor.
Türkiye Yüzyılıiçin büyük gün

'Türkiye Yüzyılı'
için büyük gün

Cumhurbaşkanı Erdoğan vizyon belgesini açıklayacak.

'​İlk Evim' projesine başvuru yapacaklar dikkat.

ABD ve Avrupa ülkeleri almak için sıraya girdi.

​Balıkesir'de 11 milyon zeytin ağacının serüveni başladı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde büyük bir değişim ve dönüşüme imza atıldı.

Bu eve 4 bin lira kira istediler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.