Sudan'da iç savaşın etkisi büyüyor: 20 ayda 12 milyon insan yerinden edildi

Paylaşımda, "Sudan içinde ve dışında yerinden edilen kişi sayısı Nisan 2023'ten bu yana 12 milyonu aştı. 14 milyon çocuk dahil, Sudan nüfusunun yarısını teşkil eden 25 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor." denildi.

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor. Çatışmaların sona ermesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı. BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalarda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.