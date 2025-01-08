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Sudan'da iç savaşın etkisi büyüyor: 20 ayda 12 milyon insan yerinden edildi

Sudan'da iç savaşın etkisi büyüyor: 20 ayda 12 milyon insan yerinden edildi

11:268/01/2025, Çarşamba
AA
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Yüzde 56'sı çocuk olan 25 milyon Sudanlı, insani yardıma muhtaç halde.
Yüzde 56'sı çocuk olan 25 milyon Sudanlı, insani yardıma muhtaç halde.

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana yaşanan iç savaş nedeniyle 12 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

BM Cenevre Ofisi, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalara ilişkin sosyal medya platformu X'ten paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Sudan içinde ve dışında yerinden edilen kişi sayısı Nisan 2023'ten bu yana 12 milyonu aştı. 14 milyon çocuk dahil, Sudan nüfusunun yarısını teşkil eden 25 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor." denildi.

Sudan İç Savaşı, Nisan 2023'ten beri devam ediyor.

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor. Çatışmaların sona ermesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı. BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalarda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.


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