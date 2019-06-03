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Dünya Sudanda ordu darbe karşıtı göstericilere müdahale etti 5 ölü
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AFRİKA

Sudan'da ordu darbe karşıtı göstericilere müdahale etti: 5 ölü

Sudan'da ordu darbe karşıtı göstericilere müdahale etti: 5 ölü

Askerler, Savunma Bakanlığı önündeki protestocu kampına müdahalede bulundu. Ordunun müdahalesi sonucu 5 kişi öldü. Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla, 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Haber Merkezi AA
Sudan Hartum'da gösteriler.
Sudan Hartum'da gösteriler.

Sudan ordusunun, başkent Hartum’daki Savunma Bakanlığı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka müdahalesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

  • Sudan Meslek Odalarından yapılan yazılı açıklamada, ordu güçlerinin sabah saatlerinde başkent Hartum'daki Bakanlık çevresinde kamp kuran darbe karşıtı protestoculara silahla müdahalede bulunduğu belirtildi.

Sudan Doktorlar Komitesi de ordunun göstericilere müdahalesi sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Görgü tanıkları, sabah saatlerinde çok sayıda askerin, nisan ayında eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'i iktidardan deviren askeri darbenin ardından sivil yönetime geçiş için oturma eylemi yapılan bölgeyi kuşattığını ardından makinalı tüfek seslerinin duyulduğunu ve bölgeden dumanların yükselmeye başladığını aktardı.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla, 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun yönetimine gelmesinin ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair ordu yönetimiyle müzakere yürütüyordu.

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