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Dünya Sudanda süresiz sivil itaatsizlik ve genel grev çağrısı
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Sudan'da süresiz sivil itaatsizlik ve genel grev çağrısı

Sudan'da süresiz sivil itaatsizlik ve genel grev çağrısı

Sudan'ın başkenti Hartum'da yaklaşık iki aydır sivil hükümete geçiş talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericilere liderlik eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, Askeri Geçiş Konseyi ile müzakereleri durdurarak, süresiz, kapsamlı sivil itaatsizlik ve grev çağrısı yaptı.

Haber Merkezi AA
Sivil yönetim müzakerelerin durdurulmasını isteyerek, genel grev çağrısı yaptı.
Sivil yönetim müzakerelerin durdurulmasını isteyerek, genel grev çağrısı yaptı.

ÖDBG'den yapılan yazılı açıklamada, "Askerin planlı müdahalesinde 13 kişi öldü, yüzlerce yaralı var. Bu suçun tüm sorumluluğu Askeri Geçiş Konseyinin. Meydanda eylemcilerin cansız bedenleri dışında kimse yok. Askeri Geçiş Konseyi ile müzakereleri durdurduk. Bugünden itibaren rejim düşene kadar, süresiz, kapsamlı sivil itaatsizlik ve grev çağrısı yapıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ordu ve emniyet mensuplarına halkı koruma görevini yerine getirmesi çağrısında bulunulurken, uluslararası toplumdan darbeyi tanımaması ve Sudan halkının devriminin yanında olması istendi.

  • Sudan Doktorlar Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada da askerin müdahalesinde şu ana kadar 13 kişinin hayatını kaybettiği, 116 yaralı olduğu belirtildi.
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