Suriye'de ulusal logo kimlik ve resmi belgeler yenileniyor

Bu çalışmanın, ülkenin uluslararası alandaki konumu açısından kritik bir adım olduğunu kaydeden Selvaye, "Ulusal kimlik, sadece bireysel belgelerle sınırlı değil. Ülkeyi temsil eden her öge, logodan, resmi belgelere, hatta para birimine kadar bir bütünün parçası. Biz Suriye'yi, uluslararası alanda daha güçlü şekilde temsil edecek bir kimlik oluşturuyoruz." diye konuştu.