Suriye'de ulusal logo kimlik ve resmi belgeler yenileniyor

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından, ülkenin yeniden inşa süreci kapsamında ulusal logo, kimlik ve resmi belgeler yenileniyor. Tasarımcı Muhammed Selvaye "Ulusal kimlik, sadece bireysel belgelerle sınırlı değil. Biz Suriye'yi, uluslararası alanda daha güçlü şekilde temsil edecek bir kimlik oluşturuyoruz" dedi.
Bu girişim, Muhammed Selvaye'nin meslektaşı Waseem Kadoura'nın Facebook'ta yaptığı "Suriye'nin yeni bir kimliğe ihtiyacı var" paylaşımının ardından başladı.
Suriye'deki yeni yönetim, bu paylaşımın ardından Selvaye ile Kadoura'yı ülkenin yeni kimlik sistemini tasarlamak üzere resmi olarak görevlendirdi.
Halkın aidiyet hissinin güçlendirilmesi amaçlanıyor
Selvaye, "Sadece tasarım yapmıyoruz. Yeni kimliği oluşturmadan önce Suriye'nin tarihi mirasını, mimarisini ve ulusal sembollerini araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.
Selvaye, projenin yalnızca estetik bir dönüşüm olmadığını, Suriye'nin tarihini, kültürel mirasını ve mimarisini yansıtan bir "kimlik inşası" olduğunu vurguladı.
- Bu çalışmanın, ülkenin uluslararası alandaki konumu açısından kritik bir adım olduğunu kaydeden Selvaye, "Ulusal kimlik, sadece bireysel belgelerle sınırlı değil. Ülkeyi temsil eden her öge, logodan, resmi belgelere, hatta para birimine kadar bir bütünün parçası. Biz Suriye'yi, uluslararası alanda daha güçlü şekilde temsil edecek bir kimlik oluşturuyoruz." diye konuştu.
Suriye'nin ulusal sembollerinin tasarlandığı projede, aralarında tarihçiler, araştırmacılar ve akademisyenlerin de bulunduğu 50 kişilik gönüllü bir ekip çalışıyor. Projenin 3 ila 4 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Ekip üyeleri, proje detaylarının sızmasının önlenmesi amacıyla gizlilik sözleşmesi imzaladı.