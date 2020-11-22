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Dünya Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Türkiye ile mükemmel ilişkilere sahibiz
ORTADOĞU

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Türkiye ile mükemmel ilişkilere sahibiz

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında açıklamalarda bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahip olduklarını söyledi. Al Suud "Türk ürünlerinin gayriresmi boykot edildiğine ilişkin hiçbir veri yok" dedi.

Haber Merkezi AA
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud Türk mallarının boykot edilmediğini öne sğrdğ.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud Türk mallarının boykot edilmediğini öne sğrdğ.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahip olduklarını söyledi.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen G20 Liderler Zirvesi oturumları arasında Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan Al Suud "Türk ürünlerinin gayriresmi boykot edildiğine ilişkin hiçbir veri yok" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüşmüştü

Al Suud "Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz." diyerek iki ülke arasında ilişkilerin iyi olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn ile birlikte Katar ile olan anlaşmazlığı sona erdirmenin bir yolunu aramaya devam ettiğini dile getiren Al Suud, ancak meşru güvenlik endişelerini gidermek istediğini sözlerine ekledi.

G20 Liderler Zirvesi öncesinde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleşmişti.

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