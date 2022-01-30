Tedirgin bekleyişte yeni gelişme: Rusya sınıra kan bankası kurdu

ABD-NATO-AB-Rusya-Ukrayna- hattında açıklamalar arka arkaya gelirken, İngiltere merkezli medya kuruluşu Reuters’a konuşan ABD’li yetkililer endişe yaratan bir açıklamada bulundu. ABD’li yetkili Rusya’nın sınıra kan bankası ve diğer tıbbi destek sistemlerinin kurulduğunu duyurdu. Yetkililer, bu hamlenin ardından kısa bir süre içinde Rusya’nın askeri müdahale edeceği yorumlarını yaptı. Gazeteye konuşan uzmanlar bu hamleyi, “Rusya Ukrayna’yı işgal ederse ve çatışmalarda yaralananlar olursa, Rusya hemen sınırın yakınında yaralılara müdahale etmeyi planlıyor” olarak yorumladı.

DÜNYA Fransa'dan Ukrayna'ya uyarı: Rusya'nın işgal etme riski bulunuyor

ABD’DEN DOĞU AVRUPA’YA YIĞINAK

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, “ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa’daki NATO ülkelerine göndereceğim.” dedi. Pittsburgh kentine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Washington DC’ye dönüşte gazetecilere açıklamalarda bulunan Biden Bir gazetecinin, “ABD askerlerini Doğu Avrupa’ya ne zaman göndereceğinize karar verdiniz mi?” sorusuna, “ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa’daki NATO ülkelerine göndereceğim” yanıtını verdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, 24 Ocak Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü’nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdiklerini bildirmişti.