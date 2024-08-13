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İşgalcilerin alçaklığı gün yüzüne çıktı: Terör devleti İsrail Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmış

Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail'in insanlıktan uzak bir alçaklığı daha ortaya çıktı. İsrail basını, işgal ordusunun Gazze'deki tünel ve binaları ararken Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını yazdı. Genellikle 20'li yaşlardaki Filistinli genç erkekler İsrail askeri üniforması giydirilip elleri arkadan bağlanarak bina ve tünellere gönderildiği belirtilen haberde adı açıklanmayan İsrail askerinin, "(Orduda) Bize hayatlarımızın (Filistinlilerin) onların hayatından daha önemli olduğunu, askerlerimizin ölmesindense onların (Filistinlilerin) bir patlayıcıyla havaya uçurulmasının daha iyi olduğunu söylediler" ifadelerine de yer verildi.

21:44 - 13/08/2024 Salı
Güncelleme: 22:18 - 13/08/2024 Salı
AA
İşgalci İsrail askeri (Foto: Arşiv)
İşgalci İsrail askeri (Foto: Arşiv)

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde tuzak ihtimaline karşı tünelleri ve binaları ararken Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi, konuya ilişkin bir araştırma haberi yayımladı.

Katil genelkurmay başkanının bilgisi dahilinde alçaklık

Haberde, katil İsrail ordusunun Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin ofisi ve ordudaki üst düzey subayların bilgisi dahilinde, tünelleri ve binaları ararken Gazze Şeridi'ndeki sivilleri "sistematik şekilde" canlı kalkan olarak kullandığı ifade edildi.

İşgalci İsrail ordusundaki bazı asker ve komutanların ifadelerine göre, İsrail askerleri Gazze Şeridi'nde herhangi bir gerekçe olmaksızın alıkoyduğu Filistinli gençleri ev ve tünelleri ararken canlı kalkan olarak kullandı.

Filistinli sivillere İsrail askeri üniforması giydiriyorlar

İfadelere göre, genellikle 20'li yaşlardaki Filistinli genç erkekler İsrail askeri üniforması giydirilip elleri arkadan bağlanarak bina ve tünellere gönderildi. Ancak dikkatli incelendiğinde bu kişilerin spor ayakkabılarından ve yüzlerindeki korku ve tedirginlikten Filistinli olduklarının anlaşıldığı kaydedildi.

Siyonist katillerden skandal ifadeler

Alıkonulan Filistinlilerin İsrail ordu birlikleri tarafından operasyonlarda canlı kalkan olarak kullanıldıkları ve birliklerden önce binaları ve tünelleri aradıkları belirtilen haberde, adı açıklanmayan İsrailli askerlerin şu sözlerine yer verildi:

"(Orduda) Bize hayatlarımızın (Filistinlilerin) onların hayatından daha önemli olduğunu, askerlerimizin ölmesindense onların (Filistinlilerin) bir patlayıcıyla havaya uçurulmasının daha iyi olduğunu söylediler."



#Gazze
#İsrail
#Canlı Kalkan
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