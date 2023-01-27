Terör örgütü PKK/YPG, Haseke ve Halep'te 50 genci daha zorla silahlı kadrosuna aldı

|
Terör örgütü 50 genci daha zorla alıkoydu
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PKK/YPG, işgalindeki Haseke ve Halep'in Münbiç ilçesinde Arap gençleri alıkoyarak zorla silahlı kadrosuna katma uygulamasını son bir haftada artırdı.
PKK/YPG'li teröristlerin köy girişleri ve ilçelerde kurduğu sözde mobil yol kontrol noktalarında Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesinde 21, Yarubiyye beldesinde 4, Tel Hamis köyünde 8, Kahtaniyye köyünde 4, Tel Brak köyünde 4 ve Atşane köyünde 2 ile Halep'in Münbiç ilçesinde de 7 olmak üzere toplam 50 geç alıkonuldu.
Teröristler, alıkoydukları gençleri sözde eğitim kamplarına götürüyor.
Böylece terör örgütü son bir haftada en az 108 genci zorla silahlı kadrosuna kattı.
Münbiç ilçesinde esnaf, gençleri alıkoyarak zorla silahlı kadrosuna katan terör örgütü PKK/YPG'yi protesto etmek için dün kepenk indirmişti.
PKK/YPG'li teröristler, işgal ettiği Rakka ve Deyrizor illerinde de benzer uygulamalara başvuruyor.