Terör örgütü PKK/YPG, Haseke ve Halep'te 50 genci daha zorla silahlı kadrosuna aldı

Terör örgütü PKK'nın Suriye'de yüzlerce çocuğu silah altına alması, BM’nin '2021, Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar' raporunda bir kez daha belgelendi. Rapora göre, ülkede PKK ve bağlı örgütler 247 çocuğu zorla silah altına aldı. Terör örgütü hastane ve okul saldırılarında 73 çocuğu katletti. Ailelerinden koparılan 49 çocuk da hapiste tutuluyor. Bölgede DEAŞ'lı ailelerin 800'den fazla çocuğu da PKK'nın elinde.