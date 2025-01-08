Tibet 7.1'le sallandı

Çin'in Tibet bölgesinde dün yerel saatle 09.05'te (TSİ ile 04.05) gerçekleşen depremde ilk tespitlere göre az 126 kişi hayatını kaybetti. ABD Jeoloji Araştırması Merkezine (USGS) göre depremin büyüklüğü 7,1 olarak ölçüldü ve yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldi. Çinli yetkililer ise kendi ölçümlerine göre depremin büyüklüğünü 6.8 olarak duyurdu.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

Xinhua Haber Ajansı, bölgesel afet yardım merkezinden aktardığı haberinde, salı günü meydana gelen depremde Tibet'te 188 kişinin yaralandığını, onlarca artçı sarsıntının Çin'in batısındaki bölgeyi ve komşu Nepal eyaletini sarstığını bildirdi. Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, enkaz altındaki insanları aramak için yaklaşık 1.500 itfaiyeci ve kurtarma görevlisinin çalıştığını belirtti. Bölgedeki depremin ardından en şiddetlisi 4.4 büyüklüğünde olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı da rapor edildi.

HELİKOPTER VE İHA GÖNDERİLDİ

Çin hava kuvvetleri, Everest Dağı'nın eteğinde bulunan ve sıcaklıkların donma noktasının çok altında olduğu bölgeye kurtarma çalışmaları için helikoptlerler ve insansız hava araçları gönderdi. Çin Deprem Ağları Merkezi'nde araştırmacı olan Jiang Haikun, CCTV'ye "Büyük bir depremden sonra her zaman kademeli bir zayıflama süreci olur" derken yaklaşık 5 büyüklüğünde başka bir depremin hâlâ meydana gelebileceğini söyledi ancak "daha büyük bir depremin olasılığı düşük" dedi.







