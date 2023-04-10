Tik Tok palyaçosu Ortadoğu’yu ateşe verecek

İsrail’in en ırkçı hükümetinin Ramazan ayının başından itibaren işgal altındaki Kudüs, Mescid-i Aksa, Batı Şeria ve Gazze’yi hedef alan saldırıları sınır tanımaz boyuta ulaştı. Özellikle faşist Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve işgalci yerleşimcilerin temsilcisi Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in provokatif çağrıları ve eylemleri tüm bölgede endişeye sebep oluyor. Önceki gün İsrail’in şahin kanadından eski bakanlardan Moshe Ya’alon, iki ırkçı ismi Hitler’in kitabını uygulamakla suçladı. Dün de eski İsrail Başbakanı ve muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail radyosuna yaptığı Mescid-i Aksa’da tırmanan gerginliğin, Binyamin Netanyahu hükümetinin sorumluluk almamasından kaynaklandığını belirterek; Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’i “Orta Doğu’yu yakmaya çalışmakla” suçladı.

Ben-Gvir.

En aşırılıkçı kişi

İsrail polisinin, Aksa’da itikaf halindekilere yönelik şiddetini, “hükümetin sorumsuzluğuna” bağlayan Lapid, “Burası, İsrail devletindeki en aşırılık yanlısı kişinin sorumluluğuna bırakılırsa, olacağı bu” değerlendirmesinde bulundu. Eski Başbakan Lapid, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir için “TikTok palyaçosunun tek isteği Orta Doğu’yu ateşe vermek” ifadesini kullandı.

Provokasyona devam edecek

Faşist Ben-Gvir ise provokasyonlarına devam ediyor. İşgalci İsrail polisinin, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Ramazan ayının son 10 gününde Mescid-i Aksa’ya baskınlarının durdurulması yönünde uyarısına kolluk kuvvetlerinden de sorumlu olan Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir’in tepki göstererek geri çevirdiği belirtildi. Ben-Gvir, fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskınlarının engellenmesinin “teröre teslim olmak” anlamına geleceğini savundu ve Mescid-i Aksa’nın Ramazan’ın son 10 gününde Yahudi yerleşimcilere kapatılmaması için provokatif çağrıda bulundu.

Filistinlilere yasak Fanatik YAHUDİLERE izin

İsrail polisi dün de sabah erken saatlerde namaz için Mescid-i Aksa’ya gelmeye çalışan Filistinli gençlere müdahale ederek, girişlerine izin vermemişti. İçeri alınmayan Filistinli gençler, Mescid-i Aksa çevresinde sabah namazı kılmıştı. Daha sonra da Fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail güçlerinin korumasında Mescid-i Aksa’nın avlusuna baskın düzenlemişti. Mescid-i Aksa’nın bulunduğu Eski Şehir bölgesinde yoğun İsrail polisi varlığı bulunuyor. Mescid-i Aksa’nın kapılarında konuşlanan İsrail polisi, teravih namazının son rekatlarında gelenlerin Aksa’ya girişini engelledi, içerdekilerin çıkmasına izin verdi.

İsrail Suriye’yi vurdu

İsrail ordusunun, işgal altındaki Golan Tepeleri’ne Suriye’den roket atıldığı iddiasıyla bazı noktaları vurduğu bildirildi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye’den İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri’ne yeniden roketlerin fırlatıldığı belirtilerek, “Misilleme olarak Suriye’yi şu an vuruyoruz.” ifadesi kullanıldı. İsrail ordusu, dün akşam yaptığı açıklamada, Suriye’den Golan Tepeleri’ne 3 roket fırlatıldığını, roketlerden birinin Golan Tepeleri’nin güneyindeki boş araziye düştüğünü ifade etmişti. İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’ni 1967’den bu yana işgal altında tutuyor.



