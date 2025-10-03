Yeni Şafak
Trump: Hamas'a son bir şans verilecek

3/10/2025, Cuma
G: 3/10/2025, Cuma
ABD Başkanı Donald Trump, "Hamas'a son bir şans verilecek. Plan üzerinde 6 Ekim 01.00'a kadar anlaşmaya varılmalı" dedi.

ABD Başkanı Trump, Ortadoğu'da barış için sert bir ültimatom yayınlayarak, Hamas'a tüm rehineleri serbest bırakması karşılığında eşi benzeri görülmemiş bir çatışmayı önlemesi için çağrıda bulundu.


Trump'ın açıklaması şöyle:

"Masum tüm Filistinlilerden, gelecekteki ölüm tehlikesinden kurtulmaları için Gazze’nin daha güvenli bölgelerine derhal gitmelerini istiyorum. Orada onları bekleyenler tarafından iyi şekilde gözetilecekler. Hamas için son bir şans verilecek.


Orta Doğu’nun büyük, güçlü ve çok zengin ulusları ile çevredeki bölgeler, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte, İsrail’in de imzasıyla, Orta Doğu’da 3000 yıl sonra barışa ulaşmak için anlaşmaya vardı. Bu anlaşma, kalan tüm Hamas savaşçılarının hayatlarını da bağışlıyor. Belgenin ayrıntıları tüm dünyaya biliniyor ve bu herkes için harika bir anlaşma.


Orta Doğu’da bir şekilde ya da diğer şekilde barış olacak. Şiddet ve kan dökülmesi sona erecek. Rehinelerin tümü, ölü olanların cesetleri de dahil olmak üzere, derhal serbest bırakılmalıdır.


Hamas ile anlaşmaya en geç Pazar akşamı saat 18.00’de (Washington, D.C. saatiyle) varılmalıdır. Her ülke imzaladı. Eğer bu son şans anlaşması sağlanmazsa, daha önce hiç kimsenin görmediği şekilde, Hamas’a karşı kıyamet kopacaktır. Orta Doğu’da barış olacak – bir şekilde ya da diğer şekilde."

