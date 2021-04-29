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AMERİKA

​Trump'a kötü haber: Avukatı Rudy Giuliani'nin evinde arama yapıldı

Trump'a kötü haber: Federal ajanlar avukatının evinde arama yaptı

ABD seçimlerinin ardından eyalet eyalet gezerek seçim sonuçlarına itiraz eden Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin New York'ta bulunan evinde arama yapıldı. Aramanın, Giuliani'nin Trump yönetiminde Ukrayna için yasa dışı lobi faaliyetlerinde bulunup bulunulmadığıyla ilgili olduğu, evindeki bazı elektronik cihazlara el konulduğu kaydedildi.

Haber Merkezi AA
​Trumpa kötü haber: Avukatı Rudy Giulianinin evinde arama yapıldı
ABD eski başkanı Donald Trump'ın şahsi avukatı Rudy Giuliani

ABD eski başkanı Donald Trump'ın şahsi avukatı Rudy Giuliani'nin New York'ta bulunan evinin federal ajanlar tarafından arandığı belirtildi.

New York Times'ın olaydan bilgisi olan kişilere dayandırdığı haberinde, federal görevlilerin aylardır süren cezai soruşturma kapsamında bugün Giuliani'nin Manhattan'daki evinde arama yaptığı belirtildi.

Aramanın, Giuliani'nin Trump yönetiminde Ukrayna için yasa dışı lobi faaliyetlerinde bulunup bulunulmadığıyla ilgili olduğu, evindeki bazı elektronik cihazlara el konulduğu kaydedildi.

Trump yönetimi döneminde Adalet Bakanlığınca, Manhattan Başsavcılığının Giuliani ile ilgili başlattığı soruşturmanın engellendiği ancak şu anki Adalet Bakanı Merrick B. Garland'ın bu konudaki itirazları kaldırdığı bildirildi.

Giuliani, Trump'ın başkanlığı döneminde, Demokrat rakibi Joe Biden'e karşı koz elde etmek için Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında soruşturma açılması için Ukrayna'ya baskı yapma çabalarının merkezinde yer almakla biliniyordu.

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