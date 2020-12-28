Dünya Trumpı destekleyen gazeteden şok manşet Deliliği bırak
AMERİKA

Trump'ı destekleyen gazeteden şok manşet: Deliliği bırak

ABD'de günlük olarak yayınlanan ve Başkan Donald Trump’a verdiği destekle bilinen New York Post'un bugünkü sayısı "Deliliği bırak" başlığıyla çıktı. Gazetenin manşeti ülke gündeminin üst sıralarına yerleşti.

Haber Merkezi DHA
Donald Trump
Donald Trump

ABD'de Başkan Donald Trump’a verdiği destekle bilinen New York Post'un bugünkü sayısı "Deliliği bırak" başlığıyla çıktı. Gazetenin manşeti çok konuşuldu.


ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimini demokrat rakibi Joe Biden'a kaptıran başkan Donal Trump'a 4 yıldır icraatlarına destek veren New York Post gazetesi sırt çevirdi. Demokrat aday Joe Biden’ın başkanlık seçimlerini kazanmasına rağmen uzun süredir ardından Trump’ı destekleyen New York Post gazetesi bugünkü sayısında " Deliliği bırak" başlığı ile çıktı. Gazete manşetinde seçimi kabul etmesi gereken Trump'a uyarılarılarda bulunuldu. Gazete kapaktan duyurduğu haberin spotunda ise, “Anlıyoruz Sayın başkan, kaybettiğiniz için kızgınsınız. Ancak bu yola devam etmek yıpratıcı” ifadelerini kullandı.

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‘SAYIN BAŞKAN ÇABALARINIZ SONUÇSUZ KALDI”
Gazete, Demokrat Joe Biden'ın seçimi kazandığını açıkça belirtmese de Trump'ın seçimlerde ‘hile’ olduğunu kanıtlama girişimlerinin sonuçsuz kaldığını haberinde şu ifadelere yer verdi: “Seçimi soruşturmak için her türlü hakka sahiptiniz ancak açık olalım; bunca çabaya rağmen bir şey bulunamadı.” Öte yandan gazetenin manşeti ülke gündeminin üst sıralarına yerleşti.

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