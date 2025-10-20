Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Trump'ın Beyaz Saray'da küfürlü kavgası: Ya Putin’in şartlarını kabul et ya da yok ol

Trump'ın Beyaz Saray'da küfürlü kavgası: Ya Putin’in şartlarını kabul et ya da yok ol

08:5820/10/2025, Pazartesi
G: 20/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Donald Trump
Donald Trump

İngiliz Financial Times, ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki görüşmede Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'ye "Ya Putin’in şartlarını kabul et ya da yok ol" dediğini yazdı.

Financial Times’ın haberine göre, Donald Trump ile Volodimir Zelenski arasında Beyaz Saray’da yapılan görüşme birçok kez “bağrışmalı bir tartışmaya” dönüştü.


Haberde, Trump’ın sürekli küfrettiği, Ukrayna cephesine ait haritaları bir kenara fırlattığı ve Zelenskiy’den Donbas bölgesinin tamamını Putin’e bırakmasını istediği belirtildi.


Kaynaklara göre Trump, görüşmede Rus liderin bir gün önce kendisine söylediği ifadeleri tekrarladı; Putin’in çatışmayı “sadece özel bir operasyon” olarak nitelendirdiğini aktararak, “Eğer (Putin) isterse seni yok eder.” dedi.


TRUMP'IN TAVIRLARINA 'TUTARSIZ' ELEŞTİRİSİ

Gazete, Trump’ın sonrasında mevcut cephe hatlarının dondurulmasını desteklemiş görünse de, görüşmenin ABD başkanının tutarsız ve öngörülemez tavrını yansıttığını belirtti. Zelenski’nin Washington ziyaretinde asıl hedefinin uzun menzilli Tomahawk füzeleri talep etmek olduğu ancak Trump’ın bu isteği reddettiği aktarıldı.





#trump
#putin
#Zelenski
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Torba Yasa maddeleri tek tek açıklandı! 36 maddelik torba Meclis'e geldi: Bağ-kur ihya süresi, düşük prim...