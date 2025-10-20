Trump'ın Beyaz Saray'da küfürlü kavgası: Ya Putin’in şartlarını kabul et ya da yok ol

Financial Times’ın haberine göre, Donald Trump ile Volodimir Zelenski arasında Beyaz Saray’da yapılan görüşme birçok kez “bağrışmalı bir tartışmaya” dönüştü.





Haberde, Trump’ın sürekli küfrettiği, Ukrayna cephesine ait haritaları bir kenara fırlattığı ve Zelenskiy’den Donbas bölgesinin tamamını Putin’e bırakmasını istediği belirtildi.





Kaynaklara göre Trump, görüşmede Rus liderin bir gün önce kendisine söylediği ifadeleri tekrarladı; Putin’in çatışmayı “sadece özel bir operasyon” olarak nitelendirdiğini aktararak, “Eğer (Putin) isterse seni yok eder.” dedi.





TRUMP'IN TAVIRLARINA 'TUTARSIZ' ELEŞTİRİSİ





Gazete, Trump’ın sonrasında mevcut cephe hatlarının dondurulmasını desteklemiş görünse de, görüşmenin ABD başkanının tutarsız ve öngörülemez tavrını yansıttığını belirtti. Zelenski’nin Washington ziyaretinde asıl hedefinin uzun menzilli Tomahawk füzeleri talep etmek olduğu ancak Trump’ın bu isteği reddettiği aktarıldı.















