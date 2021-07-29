Dünya Trumpın eski danışmanı Jared Kushner siyasete veda ediyor ABD ve İsrailde yatırım firması açacak
AMERİKA

Trump'ın eski danışmanı Jared Kushner siyasete veda ediyor: ABD ve İsrail'de yatırım firması açacak

Donald Trump'ın ABD Başkanlığı yaptığı dönemde Beyaz Saray Kıdemli Danışmanlığı görevinde bulunan ve Trump'ın kızı Melania Trump ile evli olan Jared Kushner, son seçimlerin ardından yeni bir yol haritası hazırladı. Siyasetten uzaklaşan Kushner'in yatırım şirketi kurma hazırlığı içinde olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi Reuters
Trumpın eski danışmanı Jared Kushner siyasete veda ediyor: ABD ve İsrailde yatırım firması açacak
Ivanka Trump ve Jared Kushner

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinde görev yapan Jared Kushner, Beyaz Saray'dan sonra yatırıma odaklanmaya hazırlanıyor. Trump'ın ABD Başkanlığı yaptığı dönemde Beyaz Saray Kıdemli Danışmanlığı görevinde bulunan ve Trump'ın kızı IvankaTrump ile evli olan Jared Kushner, son seçimlerin ardından yeni bir yol haritası hazırladı.

  • Siyasetten uzaklaşan Kushner'in yatırım şirketi kurma hazırlığı içinde olduğu ortaya çıktı.

KUSHNER'İN YENİ İŞİ

Merkezi ABD'nin Miami kentinde olacak şirketin İsrail'de de ofisi bulunacak. Bloomberg'ün haberine göre, Affinity Partners adlı firmanın hazırlıklarında son aşamaya gelindi.İsrail ofisi, ülke ekonomisini Hindistan, Kuzey Afrika ve Körfez'e bağlamak için bölgesel yatırımlar gerçekleştirecek.

YATIRIMCILAR ARASINDA ORTA DOĞU ÜLKELERİ OLABİLİR

Jared Kushner'in, Beyaz Saray'daki son yılında, İsrail ile birkaç Orta Doğu ülkesi arasında anlaşmaya aracılık ettiği biliniyor. Potansiyel yatırımcılar hakkında ise henüz bir ayrıntı bulunmuyor. Kushner, Washington'da Trump'ın ekibine siyasi danışman olarak katılmadan önce, ailesinin emlak şirketi Kushner Properties'in CEO'luğu görevini yürütüyordu.

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BEYAZ SARAY'DAN SONRAKİ İLGİ ALANI

Konuyla ilgili bilgisi olan iki kaynağa göre, Kushner, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra söz konusu firmaya geri dönmedi. Bunun yerine eşi Ivanka Trump ile Miami'ye taşındı. Bu arada Kushner'in Beyaz Saray'dan ayrıldığından beri üzerinde çalıştığı kitabının 2022'nin başlarında çıkması bekleniyor.

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