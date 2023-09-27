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Trump'tan ABD Genelkurmay Başkanı Milley için idam iması: Çin ile ABD arasında savaşa neden olabilirdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley için idam cezasını gündeme getirdi. Milley’in, başkanlığının son ayında kendisinin bilgisi dışında Çinli mevkidaşı ile görüşmesini eleştiren Trump, söz konusu görüşmenin 'Çin ile ABD arasında bir savaş bu hain eylemin sonucu olabileceğini' savunarak, "Bu o kadar korkunç bir eylem ki geçmişte cezası ölüm olurdu." dedi.

00:52 . 27/09/2023 Çarşamba
AA
Eski ABD Başkanı Donald Trump - ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley

Eski ABD Başkanı Donald Trump - ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley

Eski ABD Başkanı Donald Trump, bu ay sonu emekliye ayrılacak ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’in ölüm cezasını hak edecek bir iş yaptığını öne sürdü.

Trump, sosyal medya platformundan Milley’in, başkanlığının son ayında kendisinin bilgisi dışında Çinli mevkidaşı ile görüşmesini eleştirdi.

Medyada çıkan haberlere göre, Milley’in "kendisinin arkasından iş çevirerek" Çin’i ABD Başkanı'nın düşünceleri hakkında bilgilendirdiğini belirten Trump, "Bu o kadar korkunç bir eylem ki geçmişte cezası ölüm olurdu" ifadesini paylaştı.

"Çin ile ABD arasında savaşa neden olabilirdi"

Trump, "Çin ile ABD arasında bir savaş bu hain eylemin sonucu olabilirdi" diyerek Milley'e yönelik eleştirisini dile getirdi.

Orgeneral Milley, Eylül 2021’de Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'ne verdiği ifadede, Çinli yetkililere Trump'ın başkan olarak son haftalarında Çin'e saldırmayı planlamadığını açıkça söylediğini kaydetmişti.

Milley, Çin ile ABD ilişkileri üzerine, "O dönemdeki görevim gerilimi azaltmaktı. Mesajım tutarlıydı: Sakin olun, istikrarlı kalın ve gerilimi azaltın. Size saldırmayacağız." ifadelerini kullanmıştı.



#İdam Cezası
#Donald Trump
#ABD Genelkurmay Başkanı
#Orgeneral Mark Milley
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