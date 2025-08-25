Trump'tan Çin'e 'mıknatıs' tehdidi

ABD Başkanı Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u Oval Ofis'te ağırladığı görüşmede, basın mensuplarına Çin'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Çin ile ekonomik olarak öncekinden çok daha iyi ilişkisi olduğunu belirten Trump, Çin'in akıllıca hareket ettiğini ve dünyanın mıknatıslarının neredeyse tekelini eline aldığını söyledi.

Çin'e 'mıknatıs' tehdidi

Trump, "Bize mıknatıs vermek zorundalar, vermezlerse biz de yüzde 200 gümrük vergisi veya buna benzer bir şey uygulamak zorundayız." dedi.

Mıknatıs alanında Çin'e karşı güç kazandıklarını kaydeden Trump, "Çok kısa süre içinde çok sayıda mıknatısa sahip olacağız." diye konuştu.







