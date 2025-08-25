Yeni Şafak
Trump'tan Çin'e 'mıknatıs' tehdidi

ABD Başkanı Trump, Çin'in kendilerine mıknatıs vermek zorunda olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD'ye mıknatıs vermesi gerektiğini aksi takdirde "yüzde 200 gümrük vergisi" uygulamak zorunda kalacaklarını söyledi. Mıknatıs alanında Çin'e karşı güç kazandıklarını kaydeden Trump, "Çok kısa süre içinde çok sayıda mıknatısa sahip olacağız." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u Oval Ofis'te ağırladığı görüşmede, basın mensuplarına Çin'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Çin ile ekonomik olarak öncekinden çok daha iyi ilişkisi olduğunu belirten Trump, Çin'in akıllıca hareket ettiğini ve dünyanın mıknatıslarının neredeyse tekelini eline aldığını söyledi.

Trump, "Bize mıknatıs vermek zorundalar, vermezlerse biz de yüzde 200 gümrük vergisi veya buna benzer bir şey uygulamak zorundayız." dedi.

Mıknatıs alanında Çin'e karşı güç kazandıklarını kaydeden Trump, "Çok kısa süre içinde çok sayıda mıknatısa sahip olacağız." diye konuştu.



