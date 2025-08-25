ABD bayrağına dokunan yandı: Verilecek cezayı Trump duyurdu

ABD Başkanı, bayrak yakmanın "ifade özgürlüğü" olarak değerlendirilmesine de açıkça karşı olduğunu belirtti.

"Eğer bayrak yakarsan, bir yıl hapis cezası alırsın, erken tahliye yok, hiçbir şey yok. Bir yıl hapis cezası alırsın."

Birçok suçlunun söz konusu politikadan yararlanarak suçlu olmalarına rağmen herhangi bir ödeme yapmadan serbest kalabildiklerini ve bunun suç oranlarını artırdığını anlattı ve bu politikayı artık sona erdirdiklerini belirtti.