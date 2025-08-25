Yeni Şafak
ABD bayrağına dokunan yandı: Verilecek cezayı Trump duyurdu

19:1525/08/2025, Pazartesi
AA
Trump, ABD bayrağını yakan kişilere 1 yıl hapis cezası istiyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan bayrağını yakanlara 1 yıl hapis cezası öngören kararnameyi imzaladı. "Eğer bayrak yakarsan, bir yıl hapis cezası alırsın, erken tahliye yok, hiçbir şey yok. Bir yıl hapis cezası alırsın." diyen Trump, bu eylemin 'ifade özgürlüğü' olarak görülmesine de karşı çıktı.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninde bazı başkanlık kararnamelerini imzalarken, bayrak yakanlara yeni cezalar öngören bir adım attı.

Trump 'erken tahliye yok' deyip cezayı duyurdu

Trump, ABD bayrağını yakan kişilerin 1 yıl hapis cezası almasını sağlayacak düzenlemeyi içeren başkanlık kararnamesini de imzaladı.

"Eğer bayrak yakarsan, bir yıl hapis cezası alırsın, erken tahliye yok, hiçbir şey yok. Bir yıl hapis cezası alırsın."
diyen
ABD Başkanı, bayrak yakmanın "ifade özgürlüğü" olarak değerlendirilmesine de açıkça karşı olduğunu belirtti.

Suçlular kefalet ödemeden serbest kalamayacak

Öte yandan Trump, suçluların mahkemeden kefalet ödemeden serbest bırakılması uygulamasını sona erdirecek bir başkanlık kararnamesine de imza attı.

Birçok suçlunun söz konusu politikadan yararlanarak suçlu olmalarına rağmen herhangi bir ödeme yapmadan serbest kalabildiklerini ve bunun suç oranlarını artırdığını anlattı ve bu politikayı artık sona erdirdiklerini belirtti.

Trump, "Yaptığımız düzenlemelerle şu anda Washington, ülkenin en güvenli yeri haline geldi." değerlendirmesini yaptı.



#ABD
#Donald Trump
#Abd Bayrağı
