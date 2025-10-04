Trump'tan İsrail'e çağrı: Bombalamayı hemen durdur

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’ın "zaman baskısı ile hareket etmiyoruz" açıklaması sonrası, “Pazar günü Washington saati ile 18.00'e kadar anlaşma sağlanmalı' ifadeleriyle Filistinli grubu tehdit etti. Sosyal medya hesabı Truth Social’dan paylaşım yapan Trump, “25 bin Hamas askeri öldürüldü ve kalanların çoğu kuşatıldı. Sadece “Haydi” dememe bağlı. Geri kalanına gelince, nerede ve kim olduğunu biliyoruz ve avlanacak ve öldürüleceksiniz” dedi. “Tüm masum Filistinlilerin potansiyel olarak büyük bir ölüm alanını derhal terk etmelerini ve Gazze'nin güvenli bölgelerine gitmelerini istiyorum” diyen Trump, “Neyse ki Hamas için son bir şans verilecek. Bölgenin büyük, güçlü ve çok zengin ülkeleri ve ötesindeki çevre ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile birlikte, Ortadoğu’da 3000 yıl sonra barışın sağlanması konusunda anlaştılar. Rehineleri ve cesetleri serbest bırakın. Pazar akşamı 6’ya kadar anlaşma sağlanmalı. Eğer son şansları olan bu anlaşmaya varılmazsa, şimdiye kadar hiç kimsenin görmediği bir cehennemle yüzleşecekler. Ortadoğu’da öyle ya da böyle bir barış olacak” ifadelerini kullandı.