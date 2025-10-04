Trump'tan İsrail'e çağrı: Bombalamayı hemen durdur

Hamas, ABD Başkanı Trump’ın Gazze Planı’nı ‘kısmen’ kabul ettiğini duyurdu. Trump da Hamas’ın açıklamasının ardından İsrail’e “saldırıları durdur” çağrısı yaptı.
Gazze'deki İslamî Direniş Hareketi (Hamas), ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin cevabını dün akşam saatlerinde aracılara iletti. Hamas, Trump'ın planını kısmen kabul ederken bazı maddelerde müzakere istedi. Hamas, Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ederken diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıkladı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın planının sorumlu bir şekilde değerlendirildiği belirtildi. İsrail saldırılarının sona erdirilmesi ve Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesinin sağlanması amacıyla saha koşullarının sağlanması durumunda tüm İsrailli esirleri serbest bırakmayı kabul ettiğini duyuran Hamas, bu bağlamda ayrıntılar için arabulucularla derhal müzakerelere başlamaya hazır olduğunu bildirdi.
GAZZE'NİN GELECEĞİ HAMASSIZ OLMAZ
Hamas, Gazze Şeridi'nin yönetimini Filistin ulusal konsensüsü, Arap ve İslam ülkelerinin desteğine dayalı olarak bağımsız Filistinli bir organa devretme konusunda mutabakatını yineledi. Gazze'nin geleceği konusunun uluslararası hukuk ve kararlar temelinde ele alınması gerektiğini belirten Hamas, Filistin ulusal konsensüsü içinde Hamas'ın da katılımıyla tartışılacağını kaydetti.
Hamas'ın duyurusu, Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Muhammed Nezzal'in açıklamalarının ardından geldi. Muhammed Nezzal, "Trump’ın planına yakında yanıt vereceğiz, zaman baskısı altında değiliz" açıklamasını yaptı.
TRUMP: İSRAİL BOMBARDIMANI DURDURMALI
Hamas'ın açıklamasından dakikalar sonra ABD Başkanı Donald Trump'tan da "İsrail bombardımanı durdurmalı" açıklaması geldi. ABD Başkanı, Hamas'ın "kalıcı barışa" hazır olduğuna inandığını kaydederek, "İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri güvenli bir şekilde çıkarabilelim" dedi.
"BARIŞ KURULU" ÖNERMİŞTİ
29 Eylül'de Beyaz Saray'da terör devleti İsrail'in başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ağırlayan ABD Başkanı Trump, 20 maddelik barış planının İsrail tarafından kabul edildiğini açıklamıştı. Trump'ın planına göre Gazze apolitik ve teknokrat bir Filistinli komite tarafından yönetilecek ve Komitede Filistinliler ve uluslararası uzmanlar yer alacak. Bu yönetim, Donald Trump'ın başkanlık ettiği ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın da aralarında olduğu bir "Barış Kurulu" tarafından denetlenecek.
TRUMP ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ
- ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’ın "zaman baskısı ile hareket etmiyoruz" açıklaması sonrası, “Pazar günü Washington saati ile 18.00'e kadar anlaşma sağlanmalı' ifadeleriyle Filistinli grubu tehdit etti. Sosyal medya hesabı Truth Social’dan paylaşım yapan Trump, “25 bin Hamas askeri öldürüldü ve kalanların çoğu kuşatıldı. Sadece “Haydi” dememe bağlı. Geri kalanına gelince, nerede ve kim olduğunu biliyoruz ve avlanacak ve öldürüleceksiniz” dedi. “Tüm masum Filistinlilerin potansiyel olarak büyük bir ölüm alanını derhal terk etmelerini ve Gazze'nin güvenli bölgelerine gitmelerini istiyorum” diyen Trump, “Neyse ki Hamas için son bir şans verilecek. Bölgenin büyük, güçlü ve çok zengin ülkeleri ve ötesindeki çevre ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile birlikte, Ortadoğu’da 3000 yıl sonra barışın sağlanması konusunda anlaştılar. Rehineleri ve cesetleri serbest bırakın. Pazar akşamı 6’ya kadar anlaşma sağlanmalı. Eğer son şansları olan bu anlaşmaya varılmazsa, şimdiye kadar hiç kimsenin görmediği bir cehennemle yüzleşecekler. Ortadoğu’da öyle ya da böyle bir barış olacak” ifadelerini kullandı.