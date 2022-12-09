TRT World Washington D.C. muhabiri Yunus Paksoy, geçtiğimiz gün basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price'a F-16 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla ilgili bir soru yöneltti.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR GÜVENLİK ORTAĞI"

Ned Price, Paksoy'un "F-16'ların satışına ilişkin son durumla ilgili değerlendirmeniz nedir?" şeklinde sorduğu soruya şöyle cevap verdi:

Tabii ki Türkiye önemli bir NATO müttefiki. Önemli bir güvenlik ortağı. Savunma yetkinliklerimizin entegre olmasını ve Türkiye'nin karşılaştığı zorlu tehditlere karşı gelebilmesi için neye ihtiyacı varsa bunlara sahip olmasını sağlamayı istiyoruz.

"İŞ BİRLİĞİMİZ ÇOK ÖNEMLİ"

Başka hiçbir NATO müttefiki, Türk müttefiklerimiz kadar kendi toprağında terör saldırısıyla karşılaşmadı. Güvenlik alanındaki iş birliğimiz, bizim için olağanüstü öneme sahip.

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Washington D.C. muhabiri Yunus Paksoy'un ardından Price'a soru yönelten Yunan muhabiri ısrarla Türkiye aleyhinde cevap almaya çalıştı.

Yunan muhabirin ısrarcı tavrı karşısında güldüğü görülen Price, "Belki de bunu sizin ikinize bırakıp aranızda çözmenize izin vermeliyim" ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:13 Türkiye aleyhinde cevap almaya çalışan Yunan muhabir ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price'ı güldürdü ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price TRT World Washington D.C. muhabiri Yunus Paksoy'un F-16 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla ilgili sorusuna 'Türkiye önemli bir NATO müttefiki. Güvenlik alanındaki iş birliğimiz bizim için olağanüstü öneme sahip.' şeklinde cevap verdi.



Paksoy'un ardından Price'a soru yönelten Yunan muhabiri, ısrarla Türkiye aleyhinde cevap almaya çalıştı. Yunan muhabirin ısrarcı tavrı karşısında güldüğü görülen Price, 'Belki de bunu sizin ikinize bırakıp aranızda çözmenize izin vermeliyim' ifadelerini kullandı.

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