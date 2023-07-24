Türkiye SMA'lı Aybars'a sahip çıktı: Minik çocuğun ABD'deki tedavisi başladı

Anne Serap Karadağ, "Rabbi'm tüm anne ve babalara bu duyguyu yaşatsın. Hiçbir zaman mücadeleyi bırakmayalım" dedi.
Antalya'da 2 yıl önce dünyaya gelen Aybars Karadağ, 2 aylıkken fenalaşınca ailesi hastaneye götürdü.
Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Aybars bebek, yoğun bakım ünitesinde tedavi görmeye başladı.
Solunumunda sıkıntı tespit edilen Aybars'a, SMA testi yapıldı.
Üç aylıkken SMA tanısı kondu
Üç aylıkken SMA testi pozitif çıkan Aybars'a, 15 gün sonra trakeostomi (gırtlakta nefes alma deliği) yapıldı.
Yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada 6 aylıkken ikinci kez kalp krizi geçiren Aybars bebek, 15 dakika sonra hayata döndürüldü.
Koronavirüse yakalandı
Beş aylık tedavisinin ardından evine çıkarılan bebek, koronavirüse yakalandı.
Üç kez kalp krizi geçirdi
Tekrar getirildiği hastanedeki tedavisinden sonra evine gönderilen Aybars bebek, 13 aylıkken üçüncü kez kalp krizi geçirdi.
Annesinin kalp masajı yapması sonucu hayata tutunan Aybars, 9 cihaza bağlı yaşam mücadelesi vermeye başladı.
SMA kampanyasının yüzde 100'ü tamamlandı
Aybars Karadağ'ın tedavisi için başlatılan valilik onaylı SMA kampanyasının yüzde 100'ü tamamlandı.
20 Mayıs'ta tedavi için gerekli olan yaklaşık 2 milyon doları toplayan Karadağ ailesi, vize işlemlerinin ardından yaklaşık 20 gün önce ABD'ye gitti. ABD'de özel bir hastanede tedavisine başlanan Aybars Karadağ, 18 Temmuz'da ilacına kavuştu. Şırınganın içerisine yerleştirilen ilaç, makine ile damar yoluyla Aybars'a verildi.
'Hiçbir enfeksiyon ve problem yok'
Baba Barış Karadağ, kampanyanın tamamlanması için destek veren herkese teşekkür etti. Onca mücadelenin sonunda Aybars'ın ilacına kavuştuğunu anlatan Karadağ, ilacın yaklaşık 40-45 dakikada Aybars'a aktarıldığını belirtti.