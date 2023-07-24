Türkiye SMA'lı Aybars'a sahip çıktı: Minik çocuğun ABD'deki tedavisi başladı

"10-15 gün boyunca Aybars'ı enfeksiyondan uzak tutmak için mücadele harcadık. Çok şükür, hiçbir enfeksiyon ve problem yok. Şu an ilacımızı dört dörtlük alıyoruz. Odamızı güzelce süsledik. Bütün ilaç bekleyen çocuklarımıza umut olsun. Bunu herkes görsün. Sonuçta ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın eninde sonunda çocuklar, bebekler ilacını alabiliyor. O yüzden kimse mücadeleyi bırakmasın. Darısı bütün bebeklerin başına. Aybars artık makineyle oksijen almıyor. Tamamen kestik. 2 haftadır kendi oksijenini kendi alabiliyor. İlaç tek seferlik veriliyor. Bir daha bu ilacı almayacak. Çünkü etkisini yavaş yavaş, 2 yıl boyunca gösterecek. Aybars da yavaş yavaş gelişecek. Allah razı olsun herkese çok teşekkür ederiz"