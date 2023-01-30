Türkiye'nin söz sahibi olması ABD'li Bolton'ı rahat etti: NATO'dan çıkarılmalı

"Bu çok saçma. Umarım her iki ülkedeki insanlar da sabırlarını kaybetmezler. Bu bir tür şantajdır. Erdoğan, kendi halkına karşı da aynı şekilde davranıyor, dolayısıyla başkalarına karşı da bu şekilde davranması şaşırtıcı değil"