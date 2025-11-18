Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Türkmen lider Hafız’a son görev

Türkmen lider Hafız’a son görev

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:0018/11/2025, Salı
G: 18/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Samir Hafız.
Samir Hafız.

Suriye Türkmen Cephesi Kurucu Başkanı Samir Hafız bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hafız dün Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı’da toprağa verildi. Hafız, iç savaşın ardından Türkmenleri birleştirmek amacıyla İstanbul ve Ankara’da düzenlenen toplantılara öncülük etmişti.

Suriye Türkmen Cephesi’nin Kurucu Başkanı Samir Hafız, bir süredir tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde 77 yaşında yaşamını yitirdi. Hafız, dün Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Suriye’nin Lazkiye kentinde Türkmen bir ailede dünyaya gelen Samir Hafız, genç yaşlardan itibaren Suriye’deki Türkmen toplumunun siyasi ve sosyal haklarını savunmayı hayatının merkezine koydu. Samir Hafız, iç savaş sırasında Türkmenlerin dağınık yapısını birleştirmek amacıyla 2012 ve 2013’te İstanbul ve Ankara’da düzenlenen toplantılara öncülük etmiş, toplantılar sonucunda kurulan Suriye Türkmen Meclisi’nin ilk başkanı seçilmişti.



#Samir Hafız
#Suriye
#Vefat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BEDAŞ’tan kritik uyarı: İstanbul’da 18 Kasım’da elektrik kesintisi yapılacak yerler açıklandı