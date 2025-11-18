Türkmen lider Hafız’a son görev

Suriye Türkmen Cephesi’nin Kurucu Başkanı Samir Hafız, bir süredir tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde 77 yaşında yaşamını yitirdi. Hafız, dün Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Suriye’nin Lazkiye kentinde Türkmen bir ailede dünyaya gelen Samir Hafız, genç yaşlardan itibaren Suriye’deki Türkmen toplumunun siyasi ve sosyal haklarını savunmayı hayatının merkezine koydu. Samir Hafız, iç savaş sırasında Türkmenlerin dağınık yapısını birleştirmek amacıyla 2012 ve 2013’te İstanbul ve Ankara’da düzenlenen toplantılara öncülük etmiş, toplantılar sonucunda kurulan Suriye Türkmen Meclisi’nin ilk başkanı seçilmişti.