'Türk'ün zafer fotoğrafı' İran'ı neden rahatsız etti?

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif’in geçtiğimiz günlerde Türkiye hakkında attığı hadsiz tweeti İran rejiminin uzun süredir birçok cephede üst üste kayıplar yaşamasının gerginliği olarak da okumak yerinde olur. Bu yılın başında İran rejiminin en önemli ismi Kasım Süleymani ABD tarafından öldürüldü. İran rejimi ise buna cevabı masum sivillerin bulunduğu bir uçağı vurmakla verdi.

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Geçtiğimiz ay ise İran rejiminin nükleer silahlanma planlarının arkasındaki en önemli isim olan Muhsin Fahrizade, İsrail’in gerçekleştirdiği suikastle öldürüldü. İran rejimi buna da hiçbir cevap veremeyip olan biteni izlemekle yetindi.

Aynı günlerde; Azerbaycan, Karabağ’daki topraklarını özgürleştirirken İran rejimi açık bir şekilde Ermenistan’a destek verip, Ermenilerin Karabağ’a Rus silahlarını yığmasına imkan sağladı.

Burada İran’ın tavrının arkasında yatan gerçek ise; Türkiye ile Türk dünyasının bağını koparmak, Azerbaycan’ın güçlenmesini engellemekti.

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İran'da yaşayan 30 milyon Türk arasında bozkurt sembolü son derece yaygın.

İran rejimi neden Azerbaycan-Türkiye yakınlaşmasından bu kadar çok korkuyor?

Türkiye’de yeni yeni fark edilmeye başlansa da İran, Türkiye’den sonra dünyada en çok Türk’ün, Oğuz’un yaşadığı coğrafya. Ülkede 30 milyondan fazla Türk bulunurken buradaki insanlara sanıldığı gibi Azeri ya da Azerbaycanlı da denmiyor. Sovyetlerin uydurduğu bu tabir İran’da kullanılmazken İran rejimi dahi bölgedeki Türkleri bizim aksimize Türk olarak adlandırıyor.

BBC News Azerbaycanca’ya konuşan sosyolog Ramin Cabbarlı’ya göre İran’ın rahatsızlığının arkasındaki en temel sebep; İran’da Şii aidiyetinin giderek zayıflaması onun yerine Türk kimliğine bağlılığın Güney Azerbaycan Eyaleti’nde hızla yükselmesi.

İran'ın en çok taraftarı olan takımlarından biri Traktör Sazi'nin taraftarları her fırsatta Türkiye ve Azerbaycan sevgilerini gösteriyor.

Güney Azerbaycan Eyaleti’nin nüfusunu çok büyük oranda Türkler oluştururken bölgede uydular dahi Türkiye’ye çevrili. Bölgenin en büyük spor kulübü Traktör Sazi’nin oynadığı her futbol maçında Türklük şarkıları söyleyip, kurt figürünü kullanması gibi birçok kültürel etken İran rejimini rahatsız ediyor.

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Türkmençay Antlaşmasını tasvir eden görsel.

Nehrin kuzeyindeki Türkler nasıl 'Azeri' diye anılmaya başlandı?

Azerbaycan’ın meşhur halk mahnısı ‘Arası ayırdılar’ın arkasında yatan hikaye ise aslında İran rejimini pek ilgilendirmeyen bir mesele. Çarlık Rusya’sı ile Kaçar Hanedanlığı arasında gerçekleşen savaşta bir Türk devleti olan Kaçarlar mağlup olmuş bunun üzerine Azerbaycan iki ülke arasında bölüştürülmüş ve nehrin Kuzey yanında kalan Revan (bugünkü Ermenistan’ın başkenti Erivan) Hanlığı, Nahçivan Hanlığı gibi Türk hanlıkları Rusya’ya bırakılmıştı.

Türkmençay Antlaşması ile nehrin kuzeyine hakim olan Çarlık Rusyası'nın ilk işi Türklere Azeri demek oldu.

BBC News Azerbaycanca’ya konuşan yazar Tural Ceferov mahnı ile ilgili şu yorumda bulundu: 'Aras'ı ayırmak iki imparatorluk arasında ayrılması demek değil. Kaldı ki o iki imparatorluktan biri bizim Türk kimliğimiz, Türkleri vurdular bir yerde.'

Burada hem Kaçar Hanedanı’nın bir Türk devleti olmasına hem de Kafkasya’da yaşayan Türklerin yüz yılı aşan ayrı düşüşüne bir atıfta bulunuyor. İran rejiminin alınganlığının aksine dili, halk mahnısı; kültürü, tarihi bir milletin, Türk milletinin birbirinden koparılması hakkında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hatırlattığı mahnı; nehrin öte yanı ‘Azeri’ olurken bin yıllardır Türk olan bir milletin adının değişmesine bir ağıt.

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OYNAT 01:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan Aras türküsünün sözlerini okudu: Ay Lâçin, can Laçin, men sene kurban Laçin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aras, türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek daha güçlü çıkacaktır.' ifadelerini kullanarak, Aras türküsünün sözlerini okudu,



“Aras'ı ayırdılar

Kum ile doldurdular;

Ben senden ayrılmazdım

Zor ile ayırdılar,

Ay Lâçin, can Lâçin,

Men sene kurban Lâçin”



Sözlerine devam eden Erdoğan, 'Güzelliğine kurban olduğumuz Laçın artık özgürdür. Laçın gibi, Şuşa gibi Fuzuli, Cebrail, Zengilan Kubatlı, Ağdam ve Kelbecer de artık özgürdür. Bugün büyük mücahid Ahmet Cevat Bey'in ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Nuri Paşa'nın, Enver Paşa'nın Kafkas İslam Ordusunun yiğit neferlerinin ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Azerbaycan şehitlerinin serdarı Mübariz İbrahimov'un ruhunun şâd olduğu gündür.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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Sovyetler yıkıldı, Çarlık Rusya’sı ortada yok. Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar Kafkasya’daki soydaşları ile işbirliği halinde. Rahatsızlıklarının arkasında yatan gerçek ise bu; Artık ortada ne Azeri ne Azerbaycanlı diye bir ayrım kalmaması.

120 milyon Türk’ün; Dedeağaç’tan Tebriz’e kucaklaşmasından rahatsız olanlar beyhude bir çaba içinde. Şairin dediği gibi surda bir gedik açıldı mukaddes mi mukaddes artık rüzgar ne yönde eserse essin.

OYNAT 03:03 120 milyon Türk'ün yaşadığı coğrafyanın neden bir adı yok? Bin yıllardır Turan diye bilinen bölgeye Orta Asya dediler itiraz bile etmeden kabul ettik.Yapılmış hataları tekrarlamayalım. 120 milyon Türk'ün yaşadığı; Dedeağaç'tan, Kıbrıs'a, Tebriz'den Bakü'ye yaşadığımız coğrafyaya ad koyup bundan sonra OğuzEli diyelim.

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