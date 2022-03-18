Dünya Ukrayna kaybedecek diyen PKK Rusya için savaşıyor
AVRUPA

'Ukrayna kaybedecek' diyen PKK Rusya için savaşıyor

Yıllardır ABD'den hem para hem de silah desteği alan terör örgütü PKK'nın Ukrayna'da Rusya için savaştığı iddia edildi. Silahlı çatışma uzmanı Vera Mironova’nın Irak istihbaratına dayandırarak yaptığı paylaşıma göre PKK, Ukrayna'da Rusya adına yer alıyor. PKK'nın elebaşı Duran Kalkan, geçtiğimiz haftalarda da savaşı Ukrayna'nın kazanamayacağını ifade etmişti. Putin'e destek veren teröristbaşı, Ukrayna'nın yaptıklarının bedelini ödediğini söylemişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukrayna kaybedecek diyen PKK Rusya için savaşıyor
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Yıllardır ABD'den hem para hem de silah desteği alan terör örgütü PKK, Irak istihbaratındaki kaynaklara göre, Ukrayna'da Rusya safında yer alıyor.

Daha önce de Karabağ Savaşı'nda Ermenilerin tarafında yer alan PKK'lıların kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Ukrayna'daki görevinin 'isyan çıkarmak' olduğu belirtildi.

PKK'DAN PUTİN'E DESTEK

Örgüt elebaşlarından Duran Kalkan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda savaşı Ukrayna'nın kazanamayacağını ifade ederek terör örgütünün savaştaki tarafını belirtmişti. Kalkan, Ukrayna'nın 'yaptıklarının bedelini ödediğini' söylemişti.

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'KARABAĞ SAVAŞINDA DA ERMENİLERİN YANINDAYDILAR'

Silahlı çatışma uzmanı Vera Mironova ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Irak istihbaratındaki kaynaklara göre PKK, Ukrayna'da Rusya tarafında yer alıyor. Ve öncesinde Karabağ savaşında da Ermeni tarafındaydılar. Tek şeyleri isyan ve bunda iyiler. Bu yüzden oradaki rollerini tahmin edebiliriz."

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