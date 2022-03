'Ukrayna kaybedecek' diyen PKK Rusya için savaşıyor

Yıllardır ABD'den hem para hem de silah desteği alan terör örgütü PKK, Irak istihbaratındaki kaynaklara göre, Ukrayna'da Rusya safında yer alıyor.

Daha önce de Karabağ Savaşı'nda Ermenilerin tarafında yer alan PKK'lıların kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Ukrayna'daki görevinin 'isyan çıkarmak' olduğu belirtildi.

PKK'DAN PUTİN'E DESTEK

Örgüt elebaşlarından Duran Kalkan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda savaşı Ukrayna'nın kazanamayacağını ifade ederek terör örgütünün savaştaki tarafını belirtmişti. Kalkan, Ukrayna'nın 'yaptıklarının bedelini ödediğini' söylemişti.

'KARABAĞ SAVAŞINDA DA ERMENİLERİN YANINDAYDILAR'

Silahlı çatışma uzmanı Vera Mironova ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Irak istihbaratındaki kaynaklara göre PKK, Ukrayna'da Rusya tarafında yer alıyor. Ve öncesinde Karabağ savaşında da Ermeni tarafındaydılar. Tek şeyleri isyan ve bunda iyiler. Bu yüzden oradaki rollerini tahmin edebiliriz."

