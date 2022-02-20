Ukrayna’da sular durulmuyor

Ukrayna’nın doğusunda, Rus yanlısı ayrılıkçıların idaresindeki Donestk ve Luhansk bölgelerini kapsayan Donbas’ta gerilimin dozu her geçen saat artarken, Batılı ülkelerle Rusya arasındaki karşılıklı açıklamalar ve adımlar art arda geliyor.

Ukrayna’ya saldırı iddialarının zirve yaptığı bir dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yedek askerlerin eğitime alınmasına yönelik kararname imzaladı. Rus ayrılıkçısı Donetsk Halk Cumhuriyeti de Ukrayna ordusunun bölgeye saldırıları artırdığını öne sürerek seferberlik ilan etti. Söz konusu adımlara ABD ile Avrupa Birliği’nin (AB) tepkisi ise sert oldu. Putin’in Ukrayna’yı işgal etmekte kararlı olduğunu söyleyen ABD Başkanı Joe Biden, bunun bedelinin ağır olacağını kaydetti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de “Olası bir saldırının Rus ekonomisine maliyeti yüksek olur” açıklamasında bulundu.

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YEDEK ASKERLERE ÇAĞRI

Rusya Yasal Enformasyon İnternet Portalı’nda yayımlanan ve Putin’in imzaladığı kararnameye göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nde, Rusya Ulusal Muhafız Birlikleri’nde, devlet güvenlik kurumlarında ve Federal Güvenlik Servisi kurumlarında askerlik görevi ile ilgili yedekte tutulan Rus vatandaşlarına, 2022 yılında eğitime alınmaları için çağrı yapıldı. Karar, Moskova’nın “savaşa hazırlandığı” şeklinde yorumlandı. Moskova tarafından yapılan açıklamalarda sık sık Ukrayna’ya yönelik müdahale olmayacağına dair söylemler kullanılsa da atılan adımlar bu sözlerin doğruluğuna gölge düşürüyor.

AYRILIKÇILARDAN SEFERBERLİK İLANI

Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılar ise Ukrayna ordusunun bölgeye havan topu atışlarını artırdığını belirterek seferberlik ilan etti. Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin lideri Denis Puşilin, seferberlik kararnamesini imzalayarak yedek askerleri göreve çağırdı. Puşilin önceki gün de Donbas’taki sivillerin bölgeden tahliye edildiğini ve Rusya’ya gönderildiğini duyurmuştu. Öte yandan dün ayrılıkçıların saldırılarında iki Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, dördünün de yaralandığı bildirildi.

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Vladimir Zelenski

Zelenski Münih’te

Almanya’da düzenlenen 58’inci Münih Güvenlik Konferansı (MGK), Rusya-Ukrayna geriliminin gölgesinde başlarken, AB’den tansiyonu yükselten bir açıklama geldi. Konferansta konuşan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, “Enerji ve ileri teknoloji alanlarını da içeren sağlam bir ekonomik yaptırım paketi hazırlıyoruz. Kremlin saldırırsa Moskova’nın ekonomik çıkarlarına yüksek bedel ve ağır sonuçlar ödetiriz” dedi. Ayrıca işgal senaryolarına rağmen, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski de MGK’ye katılmak üzere

Almanya’ya gitti. Burada yaptığı konuşmada Zelenski, “Ukrayna’ya düşen bomba Avrupa’ya bir tehdittir. Biz dostlarımız yanımızda olsa da olmasa da ülkemizi savunmaya devam edeceğiz. NATO, Ukrayna’nın üyeliği konusunda dürüst olmalı” ifadelerini kullandı.

Rus kuvvetleri savaşa hazır

Uluslararası haber ajansı AFP’ye konuşan ABD’li bir savunma yetkilisi, Ukrayna sınırındaki Rus kuvvetlerinin yüzde 40’ından fazlasının şu anda saldırı pozisyonunda olduğunu söyledi. ABD’nin çarşamba gününden bu yana önemli hareketler gözlemlediğini kaydeden yetkili, “Moskova sınıra 125’e yakın taktik grup yığdı. Bölgede 150 binden fazla Rus askeri mevcut ve bunların yüzde 40 ila 50’si saldırı pozisyonunda” ifadelerini kullandı.

Lukaşenko-Putin

Putin’den gövde gösterisi

Rusya’nın Ukrayna krizini yeni bir boyuta taşıması beklenen balistik ve seyir füzeleri tatbikatı sona erdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile birlikte tatbikatı Kremlin Sarayı’ndaki durum merkezinden izledi. Tatbikata Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri Bölgesi, Stratejik Füze Kuvvetleri ile Kuzey ve Karadeniz Filoları katıldı. Kremlin’den yapılan açıklamada, stratejik caydırıcılık özelliği taşıyan tatbikatta görevlerin eksiksiz şekilde tamamlandığı belirtilerek, “Tüm füzeler belirtilen konumlarda belirlenen hedefleri vurdu” ifadelerine yer verildi.





Sivillerin eğitimi devam ediyor

Ukraynalı siviller olası bir işgal durumunda ülkelerini savunmak için askeri eğitim almayı sürdürüyor. Başkent Kiev’in dışındaki Desnyanskyi bölgesinde bulunan eski bir sanayi tesisinde verilen eğitime, aralarında kadınların da olduğu farklı yaşlardan çok sayıda sivil katıldı. Farklı gruplara ayrılan sivillere silah kullanma, arazide ilerleme, binalarda güvenliği sağlama, gözetleme ve haberleşme eğitimi verildi. Siviller, 1 Ocak itibarıyla Ukrayna ordusunun bir parçası kabul edilen Bölgesel Savunma Güçleri kapsamında görev alacak.

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Siber saldırıda GRU izi

ABD ve İngiltere, 15-16 Şubat’ta Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın internet sitesi ile bazı bankalara yönelik siber saldırıların sorumlusunun Rusya olduğunu öne sürdü. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi’nin siber ve teknolojiden sorumlu danışman yardımcısı Anne Neuberger, “Rus hükümetinin, Ukrayna bankalarına ve Savunma Bakanlığı’na bu hafta yapılan geniş çaplı siber saldırılardan sorumlu olduğuna dair elimizde kanıtlar var” derken, İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi de saldırıların arkasında Rus askeri istihbarat servisi GRU’nun olduğunu bildirdi.

Joe Biden

Biden tehdit etti

Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna krizinde yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Biden, “İşgalin bedeli ağır olur” dedi. Biden, Rus mevkidaşının Ukrayna’yı işgal etme konusunda kararlı olduğunu belirtirken, başkent Kiev’in de hedef alınacağını ifade etti. Ukrayna’ya asker göndermeyeceklerini ancak bu ülkeye savunma yardımlarını sürdüreceklerini kaydeden ABD Başkanı, “Rusya hâlâ diplomasiyi seçebilir, çok geç değil. Aksi halde sert yaptırımlara hazırız. Bedelini ağır öderler” ifadelerini kullandı.

Canlı yayında tekme tokat kavga

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim, televizyonda yayınlanan tartışma programına da yansıdı. Cuma günü yapılan bir televizyon programında Ukraynalı gazeteci Yuriy Butusov ile Ukraynalı Rus yanlısı kongre üyesi Nestor Shufrych arasında tartışma çıktı. Eski Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk ile eski Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko’nun da katıldığı programda Butusov, Shufrych’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i destekleyen açıklaması karşısında çileden çıkarak milletvekiline tokat attı. Arbede sonucu yere düşen gazeteci ve milletvekili, yerde birbirini yumruklamaya devam etti. Konukların araya girmesiyle arbede sona erdi.

70 ateşkes ihlali

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu, 2 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini ve 4 askerin yaralandığını açıkladı. Açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların, 70 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.

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DÜNYA Biden Ukrayna gerilimine ilişkin konuştu: Rusya Kiev'i hedef alacak