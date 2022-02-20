Dünya Ukraynada sular durulmuyor
AVRUPA

Ukrayna’da sular durulmuyor

Ukrayna krizi tırmanırken Moskova nükleer tatbikat yaptı. Balistik füzelerin hedefleri vurduğu gözdağı gibi tatbikatı Putin yönetti. Donbas’taki Rus ayrılıkçılar seferberlik ilan etti. Putin, yedek askerlerin eğitilmesi talimatı verdi. ABD ile AB’den “Saldırının bedeli ağır olur” tehdidi geldi. Münih’te BM’den güvenlik garantisi isteyen Zelenski, “NATO Ukrayna’yı isteyip istemediği konusunda dürüst olmalı” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukrayna’da sular durulmuyor
Moskova nükleer tatbikat yaptı.

Ukrayna’nın doğusunda, Rus yanlısı ayrılıkçıların idaresindeki Donestk ve Luhansk bölgelerini kapsayan Donbas’ta gerilimin dozu her geçen saat artarken, Batılı ülkelerle Rusya arasındaki karşılıklı açıklamalar ve adımlar art arda geliyor.

Ukrayna’ya saldırı iddialarının zirve yaptığı bir dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yedek askerlerin eğitime alınmasına yönelik kararname imzaladı. Rus ayrılıkçısı Donetsk Halk Cumhuriyeti de Ukrayna ordusunun bölgeye saldırıları artırdığını öne sürerek seferberlik ilan etti. Söz konusu adımlara ABD ile Avrupa Birliği’nin (AB) tepkisi ise sert oldu. Putin’in Ukrayna’yı işgal etmekte kararlı olduğunu söyleyen ABD Başkanı Joe Biden, bunun bedelinin ağır olacağını kaydetti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de “Olası bir saldırının Rus ekonomisine maliyeti yüksek olur” açıklamasında bulundu.

YEDEK ASKERLERE ÇAĞRI

Rusya Yasal Enformasyon İnternet Portalı’nda yayımlanan ve Putin’in imzaladığı kararnameye göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nde, Rusya Ulusal Muhafız Birlikleri’nde, devlet güvenlik kurumlarında ve Federal Güvenlik Servisi kurumlarında askerlik görevi ile ilgili yedekte tutulan Rus vatandaşlarına, 2022 yılında eğitime alınmaları için çağrı yapıldı. Karar, Moskova’nın “savaşa hazırlandığı” şeklinde yorumlandı. Moskova tarafından yapılan açıklamalarda sık sık Ukrayna’ya yönelik müdahale olmayacağına dair söylemler kullanılsa da atılan adımlar bu sözlerin doğruluğuna gölge düşürüyor.

AYRILIKÇILARDAN SEFERBERLİK İLANI

Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılar ise Ukrayna ordusunun bölgeye havan topu atışlarını artırdığını belirterek seferberlik ilan etti. Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin lideri Denis Puşilin, seferberlik kararnamesini imzalayarak yedek askerleri göreve çağırdı. Puşilin önceki gün de Donbas’taki sivillerin bölgeden tahliye edildiğini ve Rusya’ya gönderildiğini duyurmuştu. Öte yandan dün ayrılıkçıların saldırılarında iki Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, dördünün de yaralandığı bildirildi.

Vladimir Zelenski
Vladimir Zelenski

Zelenski Münih’te

  • Almanya’da düzenlenen 58’inci Münih Güvenlik Konferansı (MGK), Rusya-Ukrayna geriliminin gölgesinde başlarken, AB’den tansiyonu yükselten bir açıklama geldi. Konferansta konuşan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, “Enerji ve ileri teknoloji alanlarını da içeren sağlam bir ekonomik yaptırım paketi hazırlıyoruz. Kremlin saldırırsa Moskova’nın ekonomik çıkarlarına yüksek bedel ve ağır sonuçlar ödetiriz” dedi. Ayrıca işgal senaryolarına rağmen, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski de MGK’ye katılmak üzere
  • Almanya’ya gitti. Burada yaptığı konuşmada Zelenski, “Ukrayna’ya düşen bomba Avrupa’ya bir tehdittir. Biz dostlarımız yanımızda olsa da olmasa da ülkemizi savunmaya devam edeceğiz. NATO, Ukrayna’nın üyeliği konusunda dürüst olmalı” ifadelerini kullandı.

Rus kuvvetleri savaşa hazır

Uluslararası haber ajansı AFP’ye konuşan ABD’li bir savunma yetkilisi, Ukrayna sınırındaki Rus kuvvetlerinin yüzde 40’ından fazlasının şu anda saldırı pozisyonunda olduğunu söyledi. ABD’nin çarşamba gününden bu yana önemli hareketler gözlemlediğini kaydeden yetkili, “Moskova sınıra 125’e yakın taktik grup yığdı. Bölgede 150 binden fazla Rus askeri mevcut ve bunların yüzde 40 ila 50’si saldırı pozisyonunda” ifadelerini kullandı.

Lukaşenko-Putin
Lukaşenko-Putin

Putin’den gövde gösterisi

  • Rusya’nın Ukrayna krizini yeni bir boyuta taşıması beklenen balistik ve seyir füzeleri tatbikatı sona erdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile birlikte tatbikatı Kremlin Sarayı’ndaki durum merkezinden izledi. Tatbikata Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri Bölgesi, Stratejik Füze Kuvvetleri ile Kuzey ve Karadeniz Filoları katıldı. Kremlin’den yapılan açıklamada, stratejik caydırıcılık özelliği taşıyan tatbikatta görevlerin eksiksiz şekilde tamamlandığı belirtilerek, “Tüm füzeler belirtilen konumlarda belirlenen hedefleri vurdu” ifadelerine yer verildi.

Sivillerin eğitimi devam ediyor

Ukraynalı siviller olası bir işgal durumunda ülkelerini savunmak için askeri eğitim almayı sürdürüyor. Başkent Kiev’in dışındaki Desnyanskyi bölgesinde bulunan eski bir sanayi tesisinde verilen eğitime, aralarında kadınların da olduğu farklı yaşlardan çok sayıda sivil katıldı. Farklı gruplara ayrılan sivillere silah kullanma, arazide ilerleme, binalarda güvenliği sağlama, gözetleme ve haberleşme eğitimi verildi. Siviller, 1 Ocak itibarıyla Ukrayna ordusunun bir parçası kabul edilen Bölgesel Savunma Güçleri kapsamında görev alacak.

Siber saldırıda GRU izi

  • ABD ve İngiltere, 15-16 Şubat’ta Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın internet sitesi ile bazı bankalara yönelik siber saldırıların sorumlusunun Rusya olduğunu öne sürdü. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi’nin siber ve teknolojiden sorumlu danışman yardımcısı Anne Neuberger, “Rus hükümetinin, Ukrayna bankalarına ve Savunma Bakanlığı’na bu hafta yapılan geniş çaplı siber saldırılardan sorumlu olduğuna dair elimizde kanıtlar var” derken, İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi de saldırıların arkasında Rus askeri istihbarat servisi GRU’nun olduğunu bildirdi.

Joe Biden
Joe Biden

Biden tehdit etti

Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna krizinde yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Biden, “İşgalin bedeli ağır olur” dedi. Biden, Rus mevkidaşının Ukrayna’yı işgal etme konusunda kararlı olduğunu belirtirken, başkent Kiev’in de hedef alınacağını ifade etti. Ukrayna’ya asker göndermeyeceklerini ancak bu ülkeye savunma yardımlarını sürdüreceklerini kaydeden ABD Başkanı, “Rusya hâlâ diplomasiyi seçebilir, çok geç değil. Aksi halde sert yaptırımlara hazırız. Bedelini ağır öderler” ifadelerini kullandı.

Canlı yayında tekme tokat kavga

  • Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim, televizyonda yayınlanan tartışma programına da yansıdı. Cuma günü yapılan bir televizyon programında Ukraynalı gazeteci Yuriy Butusov ile Ukraynalı Rus yanlısı kongre üyesi Nestor Shufrych arasında tartışma çıktı. Eski Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk ile eski Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko’nun da katıldığı programda Butusov, Shufrych’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i destekleyen açıklaması karşısında çileden çıkarak milletvekiline tokat attı. Arbede sonucu yere düşen gazeteci ve milletvekili, yerde birbirini yumruklamaya devam etti. Konukların araya girmesiyle arbede sona erdi.

70 ateşkes ihlali

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu, 2 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini ve 4 askerin yaralandığını açıkladı. Açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların, 70 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.

Biden Ukrayna gerilimine ilişkin konuştu: Rusya Kiev'i hedef alacak
DÜNYA
Biden Ukrayna gerilimine ilişkin konuştu: Rusya Kiev'i hedef alacak

Savaş için yeni tarih verdiler: İşte Rusya'nın Ukrayna'yı muhtemel işgal planı
FOTOĞRAF 29
Title
ABD ve NATO’nun kendilerine verilen yanıttan memnun olmadıklarını her platformda duyuran Rusya, güvenlik garantileri taslağı konusunda cevap mektubu yayınladı.
Title
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 11 sayfalık mektupta, Ukrayna’nın NATO’ya dahil edilmesi durumunda Rusya ile NATO’nun karşı karşıya gelebileceği ifade edilerek, \"Ukrayna NATO’ya kabul edilirse, Kiev’deki rejimin Kırım’ı güç yoluyla geri alma girişiminde bulunarak Kuzey Atlantik Antlaşması’nın 5. maddesi uyarınca ABD ve müttefiklerini Rusya’yla direkt silahlı çatışmaya çekmesi yönünde gerçek bir tehdit ortaya çıkar\" denildi.
Title
Rusya’nın ABD’nin kendilerine yeterli cevabı vermediği savunulan mektupta, \"Bunlar, NATO’nun daha fazla genişlemesinin reddedilmesi, ’Ukrayna ve Gürcistan’ın NATO üyesi olacağı’ belirtilen ’Bükreş Formülünün’ geri çekilmesi ve herhangi bir askeri faaliyet yürütmek için altyapılarının kullanımı ve saldırı nitelikli olanlar dahil askeri kabiliyetlerin ve NATO altyapısının Rusya-NATO Kurucu Senedi’nin imzalandığı 1997 yılındaki durumuna geri dönüşü dahil olmak üzere daha önce SSCB’de yer alan ve İttifak üyesi olmayan devletlerin topraklarında askeri üsler kurulmasının reddedilmesidir” denildi.
Title
Bu hükümlerin Rusya için ilkesel öneme sahip olduğu aktarılan mektupta, “Rus tekliflerinin bir paket niteliği taşıdığı göz ardı edildi, bilhassa ’uygun’ konular seçildi, bunlar ABD ve müttefikleri için avantajlar oluşturacak yönünde büküldü. ABD’li yetkililerin retoriği gibi, bu yaklaşım da Washington’un gerçekten Avrupa’nın güvenlik durumunu düzeltmeye kararlı olduğuna dair meşru şüpheleri pekiştiriyor” denildi.
Title
Rusya sınırlarına yakın yerlerde artan ABD ve NATO askeri faaliyetleri endişe verici olduğu vurgulanan mektupta, “Bizim kırmızı çizgilerimiz ve temel güvenlik çıkarlarımız ile Rusya’nın onları koruma konusundaki egemen hakkı göz ardı edilmeye devam ediyor. Rusya topraklarındaki belirli bölgelerden askerlerin çekilmesine yönelik nihai talepler ve buna daha sert yaptırım tehditleri kabul edilemez ve gerçek mutabakatlara varma umutlarını baltalıyor” denildi.
Title
Mektupta, “ABD ve müttefikleri tarafından güvenliğimizin sağlanmasıyla ilgili kesin, yasal olarak bağlayıcı garantiler sunulması konusunda anlaşma yapmaya ABD tarafının hazır olmaması nedeniyle Rusya, askeri-teknik önlemlerin uygulanması da dahil karşılık vermek zorunda kalacaktır\" ifadeleri kullanıldı.
Title
2014 yılında Kırım’ı ilhak ettikten sonra gerilimi tırmandıran ve Ukrayna’daki Moskova yanlısı ayrılıkçı grupları destekleyen Rusya ile Ukrayna arasındaki gergin bekleyiş devam ediyor… Taraflar konuyla ilgili birbirleriyle çelişen açıklamalar yaparken, savaş çıkaracak ifadeler de gelmeye devam ediyor…
Title
Son günlerde Rusya’nın “Tatbikat bitince Ukrayna sınırındaki askerlerimiz bölgeden ayrılacak” açıklamalarına ABD’den çok sert bir açıklama geldi.
Title
Dün başta NATO ve AB ülkeleri olmak üzere birçok ülke Rus askerlerinin bölgeden ayrıldığına dair bir işaret olmadığını açıklarken dün gece ABD’den çok daha net bir iddia geldi.
Title
ABD’den ismini açıklamayan üst düzey bir yetkili Associated Press haber ajansına konuştu.
Title
Güvenlik gerekçesiyle kimliğini açığa çıkarmayan yetkili, Rusya’nın askerlerini çekmek bir yana Ukrayna sınırına daha çok asker yığdığını öne sürdü.
Title
Yetkili, “Rusya, Ukrayna sınırına 7 bin ek asker göndererek sayıyı artırdı” dedi.
Title
Moskova yönetimi bu konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, sabah saatlerinde Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı gruplar Ukrayna ordusunun kendilerine saldırdığını duyurdu.
Title
Hafta başında Rus parlamentosunda resmi olarak tanınması için oylama yapılan ayrılıkçı gruplardan “Luhansk Halk Cumhuriyeti” Ukrayna ordusunun havan toplu, makineli tüfekli ve bomba atar ile saldırı gerçekleştirdiğini iddia etti.
Title
Rus haber ajansı Interfax’a konuşan grup, “Ukrayna ordusu, ateşkesi ihlal etti ve ağır silahlarla saldırdı” açıklamasını yaptı. Konuyla ilgili Kiev’den bir açıklama gelmedi.
Title
Rusya Ukrayna'ya saldırı planı olmadığı konusunda ısrarlı. Ancak Rusya 2014'te Ukrayna'yı işgal ettiği ve topraklarını ele geçirdiği için tehdit ciddiye alınıyor.
Title
Ukrayna sınırı yakınlarına 100 binden fazla Rus askeri konuşlandırıldı ve 30 bini aşkın askeri de Ukrayna ile 1.084 km. sınırı olan Belarus'ta tatbikat yapıyor. ABD Başkanı Joe Biden, toplam sayılarının 150.000 olduğunu söylüyor.
Title
Rusya Savunma Bakanlığı, muharebe tatbikatlarını tamamladıktan sonra bazı birimlerini karargâhlarına geri göndereceğini ancak büyük tatbikatların hala devam ettiğini söyledi.
Title
Belarus tatbikatlarının 20 Şubat'ta sona ermesi planlanıyor.
Title
ABD, Rus işgalinin hala çok gerçek bir tehdit olduğuna inanıyor, ancak Vladimir Putin'in böyle bir kararı olup olmadığı bilinmiyor.
Title
Birçok Batılı hükümet, tehdit nedeniyle vatandaşlarını Ukrayna'dan ayrılmaya çağırdı ve Biden'ın en üst düzey askeri yetkilisi General Mark Milley, Rus kuvvetlerinin önemli miktarda zayiata yol açacak büyüklükte olduğu uyarısında bulundu.
Title
Ukrayna Devlet Başkanı, Batı'ya \"panik\" yaymama çağrısında bulundu. Fransa, Putin'in asıl amacının daha iyi bir güvenlik anlaşması elde etmek olduğuna inanıyor; Almanya Başbakanı ise Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gitti.
Title
Putin, Rusya'nın savaş istemediğinde ve \"müzakerelere gitmeye hazır\" olduğunda ısrar ediyor; ancak Batı'nın saldırgan yaklaşımı olarak nitelediği durum devam ederse \"uygun misilleme askeri-teknik önlemleri\" almakla tehdit ediyor.
Title
Politico ise saldırı için yeni bir tarih verdi. Konunun uzmanları ile görüşen gazete Rusya’nın Ukrayna’yı ‘işgale’ 20 Şubat’ta başlayabileceğini duyurdu.
Title
Rusya-Belarus tatbikatının 20 Şubat’ta biteceğinin altını çizen Politico, bu tarihten sonraki dönemin önemli olduğunu ve Rusya'nın atacağı adımların gerçek niyetini gözler önüne sereceğini öne sürdü.<br><br>
Title
İngiltere Savunma Bakanlığı ise Rusya’nın Ukrayna’yı muhtemel işgal planını yayınladı.
Title
Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, alınan son istihbarat raporlarının ardından Rusya’nın Ukrayna'yı \"başka bir uyarıda bulunmadan\" işgal edebileceğini belirterek, \"Rusya, tatbikatların tamamlanmasının ardından bazı birliklerin üslere döneceğini iddia etti. Rus güçlerinin, Ukrayna sınır bölgelerinden çekildiğine dair hiçbir kanıt görmedik. Rusya, daha fazla uyarı yapmadan işgali gerçekleştirebilecek önemli bir askeri varlığı elinde tutuyor\" dedi.
Title
Savunma Bakanlığı, “Başkan Putin'in muhtemel işgal ekseni gösterilmektedir” başlığıyla 2 aşamalı muhtemel işgal planına ait paylaştığı haritada, birinci aşamada Rusya'nın Belarus sınırı boyunca iki noktadan ve Rusya’nın batı sınırından bir noktadan Kiev'e doğru kara harekatı gerçekleştirebileceğini belirtti.
Title
Haritada ayrıca, iki noktadan Dnipro'ya, Kırım'dan Mariupol'a ve Rusya sınırından Luhansk yönüne doğru potansiyel birinci aşama yer hareketlerine yer verildi.<br><br>İkinci aşamada ise, Kırım'dan Mykolaiv'e ve Dnipro'dan Vinnytsya'ya doğru potansiyel ikinci aşama yer hareketleri yer aldı.
Savaş için yeni tarih verdiler: İşte Rusya'nın Ukrayna'yı muhtemel işgal planı
Güvenlik garantileri taslağı konusunda ABD ve NATO'ya cevap mektubu yayınlayan Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesi durumunda Ukrayna'nın güç kullanarak Kırım'ı geri almak isteyeceği ve bunun da Rusya ve ABD müttefikleriyle silahlı çatışmaya neden olabileceğini bildirdi. Amerikan Politico gazetesi ise saldırı için yeni bir tarih verdi. Konunun uzmanları ile görüşen gazete Rusya'nın Ukrayna'yı 'işgale' 20 Şubat'ta başlayabileceğini duyurdu. İngiltere Savunma Bakanlığı da Rusya'nın Ukrayna'yı muhtemel işgal planını yayınladı.


Tek gol 3 puan

Tek gol 3 puan

Beşiktaş, Süper Lig'de 3 hafta sonra kazandı.
Bir pandemi daha yaşayacağız

'Bir pandemi daha yaşayacağız'

​Bill Gates'ten tartışma yaratan sözler.
CHPli vekil yanına gelen engelli vatandaşı kovdu: Ya şunu alın buradan

​'Yüzde 5' şartını sağlamayana ruhsat yok, tarih belli oldu.

​Büyük bir gürültü koptu: Sonrası dehşet.

​Serik ve Esenyurt belediyeleri kamuyu milyonlarca lira faiz yükünün altına soktu.
'Başörtüsü kimliğimizdir yasaklanamaz'

'Başörtüsü kimliğimizdir yasaklanamaz'

​Hindistan'daki başörtüsü yasağı İstanbul'da protesto edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.