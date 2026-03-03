Yeni Şafak
Ürdün Kralı 2'nci Abdullah Trump ile telefonda görüştü

Ürdün Kralı 2’nci Abdullah Trump ile telefonda görüştü

00:173/03/2026, Salı
DHA
Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü
Ürdün Kralı 2’nci Abdullah ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü

Ürdün Kraliyet Divanı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kral 2’nci Abdullah ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, bölgedeki istikrarın tesis edilmesinin görüşüldüğü aktarıldı.

Ürdün Kralı 2’nci Abdullah ile ABD Başkanı Donald Trump’ın telefonda görüştüğü bildirildi.


Ürdün Kraliyet Divanı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kral 2’nci Abdullah ile ABD Başkanı Donald Trump’ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamaya göre Kral Abdullah, bölgede istikrarın yeniden tesis edilmesi ile barışın sağlanmasına katkıda bulunacak kapsamlı ve sürdürülebilir gerilimi azaltma çabasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.




