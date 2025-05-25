Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ürdün, Suriye'ye kara yoluyla seyahatte 'ön onay' şartını kaldırdı

Ürdün, Suriye'ye kara yoluyla seyahatte 'ön onay' şartını kaldırdı

16:2625/05/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Ürdün ile kuzey komşusu Suriye arasında 375 kilometrelik bir sınır bulunuyor.
Ürdün ile kuzey komşusu Suriye arasında 375 kilometrelik bir sınır bulunuyor.

Ürdün, vatandaşlarının Suriye'ye kara yoluyla seyahat edebilmeleri için "ön onay" alma şartını kaldırdığını duyurdu.

Ürdün İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, herhangi bir güvenlik engeli olmadığı sürece Ürdün vatandaşlarına, Suriye sınırındaki Cabir Sınır Kapısı'ndan kara yolu ile geçerek seyahat etmelerine izin verildiği kaydedildi.

Açıklamada, sınır kapısından Suriye'ye geçiş için istenen ön onay şartının kaldırıldığı ifade edildi.

Ürdün ile kuzey komşusu Suriye arasında 375 kilometrelik bir sınır bulunuyor. Bu nedenle Ürdün, Esed rejimine karşı başlayan halk ayaklanması ve ardından gelen iç savaş sürecinden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer aldı.

Özellikle sınırdan yapılan yasa dışı geçişler ve kaçakçılık faaliyetleri güvenlik açısından ciddi sorunlara yol açmıştı. Ancak rejimin devrilmesinden sonra bu faaliyetlerde belirgin bir azalma yaşandığı belirtiliyor.




#suriye
#Ürdün
#seyahat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı güvenlik görevlisi kuraları ne zaman çekilecek?