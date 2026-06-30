Üye ülkelerden AB Komisyonu'na çağrı: 'İsrail'in yasa dışı ticaretini sonlandırın'

"Ancak yasağı hala 'seçenek' olarak sunmaya devam etmek yanıltıcıdır. 22 Haziran'da Komisyona gönderilen mektupta 50'den fazla grubun vurguladığı gibi, uluslararası hukuka ve AB hukukuna uygun tek 'seçenek' yasağın kabul edilmesidir."