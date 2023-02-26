Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Türkiye'den dönen kurtarma ekibine büyük sürpriz

Maduro ekip üyelerine 'Francisco de Miranda' nişanı verdi.
Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliği Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'de arama kurtarma çalışması gerçekleştiren Simon Bolivar İnsani Görev Gücü ekibi için madalya takdim töreni düzenlendi.
Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'nun da katıldığı törende, Maduro, ekip üyelerine Francisco de Miranda nişanı verdi.
Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Karamanoğlu, Venezuela makamlarının ilk depremden hemen sonra taziye ve dayanışma mesajlarını ilettiğini ve yardıma hazır olduklarını belirttiğini aktardı.
Büyükelçi Karamanoğlu, bu çerçevede 9 Şubat'ta Gaziantep'e ulaşan 27 personel ve 3 köpekten oluşan arama kurtarma ekibinin Adıyaman'da çalışmalara katılarak 17 Şubat'ta ülkesine döndüğünü belirtti.