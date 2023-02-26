|
Reklam
Reklam
Dünya

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Türkiye'den dönen kurtarma ekibine büyük sürpriz

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan Venezuelalı ekip üyelerine Francisco de Miranda nişanı takdim etti.

10:22 . 26/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Maduro ekip üyelerine 'Francisco de Miranda' nişanı verdi.

Maduro ekip üyelerine 'Francisco de Miranda' nişanı verdi.

Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliği Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'de arama kurtarma çalışması gerçekleştiren Simon Bolivar İnsani Görev Gücü ekibi için madalya takdim töreni düzenlendi.


Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'nun da katıldığı törende, Maduro, ekip üyelerine Francisco de Miranda nişanı verdi.

Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Karamanoğlu, Venezuela makamlarının ilk depremden hemen sonra taziye ve dayanışma mesajlarını ilettiğini ve yardıma hazır olduklarını belirttiğini aktardı.

Büyükelçi Karamanoğlu, bu çerçevede 9 Şubat'ta Gaziantep'e ulaşan 27 personel ve 3 köpekten oluşan arama kurtarma ekibinin Adıyaman'da çalışmalara katılarak 17 Şubat'ta ülkesine döndüğünü belirtti.

"Benim de katıldığım törende Devlet Başkanı Nicolas Maduro, her bir üyesine Francisco de Miranda nişanını takdim etti. Simon Bolivar arama kurtarma ekibine tüm çabaları için içtenlikle teşekkür ediyoruz"
ifadelerini kullanan Karamanoğlu, deprem felaketinin ilk anlarından itibaren Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma ve dostluk duygularını hissettiren Venezuela makamları ve halkına teşekkür etti.



#Venezuela
#Nicolas Maduro
#deprem
#ekip
2 saat önce
default-profile-img
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Türkiye'den dönen kurtarma ekibine büyük sürpriz
İstanbul'da depremin söylentisi bile yetti: 'Beş altı ay sonra ortaya çıkacak'
Depremzedeler için toplanan bağışı çalmaya çalışan şüpheli yakalandı
Enner Valencia atıyor Fenerbahçe kazanıyor
Nihat Kahveci: Fenerbahçe böyle bir oyuncuyu kaybetmemeli
Borsa depremin ardından alınan önlemlerle dengelendi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.