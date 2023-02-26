Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Türkiye'den dönen kurtarma ekibine büyük sürpriz

Adıyaman'da enkaz altındakileri kurtarmak için çalışmalarını sürdüren Beşir Derneği ekipleri, kendileriyle birlikte çalışan Venezuelalı ekibe desteklerinden dolayı Türk Bayrağı hediye etti. "Biz canımızı verir bayrağımızı vermeyiz ama sizi kardeş, sizin başkanınızın da Türkiye muhabbetini çok iyi bildiğimiz için bunu size kardeş olarak hatıra olarak hediye ediyoruz" diyen görevli, daha sonra Venezuelalı ekibe sarıldı.