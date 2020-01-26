Dünya Washington Post muhabirleri Trump, Erdoğana uzun süredir hayran
AMERİKA

Washington Post muhabirleri: Trump, Erdoğan'a uzun süredir hayran

Washington Post muhabirleri Carol Leoning ve Philip Rucker'ın kaleme aldığı 'A Very Stable Genius' (Çok İstikrarlı Bir Dahi) adlı kitap, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlık duyduğunu ortaya çıkardı. Kitaba göre Trump, Suriye'den çekilme kararını Erdoğan'la konuşmasının ardından aldı.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, son olarak Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, son olarak Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.

Carol Leoning ve Philip Rucker'ın 21 Ocak'ta piyasaya sürülen kitabında, Trump'ın Erdoğan hakkındaki düşüncelerine ilişkin önemli tespitlere yer verildi.

Kitapta, "Trump, uzun süredir Erdoğan'a hayranlık duyuyor. Trump'ı özellikle Erdoğan'ın sert siyasi mizacı ve rakiplerini kolayca alt etmesi etkiliyor" dendi.

'Trump, Erdoğan'ın sesinden hoşlanıyor'

Sputnik'in haberine göre, kitap için açıklamalarda bulunan Trump'ın adı gizli tutulan yardımcılarından biri, "Toplumun kendisine ve diğer siyasilere nasıl yaklaştığına son derece dikkat eden Trump, Erdoğan'ın 'derin ve emredici' sesinden hoşlanıyor. Onun sesinde güçlü ve ürpertici bir şey var" dedi.

'Trump, Suriye'den çekilme kararını Erdoğan'la konuştuktan sonra aldı'

Leoning ve Rucker, daha önce basına yansıdığı gibi, Trump'ın ABD askerlerini Suriye'den çekme kararını 14 Aralık 2018'de Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinden sonra aldığını belirtti.

  • Bu kararın ABD yönetimindeki üst düzey isimler için beklenmedik gelişme olduğunu kaydeden Leoning ve Rucker, "Suriye'den çekilmeye kararlılıkla karşı çıkan dönemin Savunma Bakanı James Mattis, Trump'ın bu adımını destekler biçimde bir basın açıklaması yapmayı reddetti" ifadelerini kullandı.

Erdoğan CIA'in Mazlum Kobani ile ilgili hazırladığı belgeyi Trump'a verdi
OYNAT
Erdoğan CIA'in Mazlum Kobani ile ilgili hazırladığı belgeyi Trump'a verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'daki görüşmeleri sonrasında ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan, 'CIA'in bu adamın terörist olduğuna dair belgesini de kendilerine takdim ettim. CIA bunun terörist olduğunu belgelemiş' dedi.


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