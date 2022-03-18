Dünya WSJdan Türkiye analizi S-400leri Ukraynaya verin F-35leri alın
AMERİKA

WSJ'dan Türkiye analizi: S-400'leri Ukrayna'ya verin F-35'leri alın

Rusya ve Ukrayna savaşı 22. güne girerken eski CIA yöneticisi Paul Kolbe'den ilginç bir silah takası önerisi geldi. Kolbe, Türkiye'nin elindeki Rus yapımı hava sistemleri S-400'lerin Ukrayna'ya gönderilmesini önerdi. Kolbe Türkiye'nin bu adımı atması halinde, ABD'nin Türkiye'yi projeden çıkardığı F-35 savaş uçağı konsorsiyomuna geri almasının uygun olacağını ifade etti.

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WSJdan Türkiye analizi: S-400leri Ukraynaya verin F-35leri alın
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Eski CIA yöneticisi ve Rusya ve Avrasya uzmanı Paul Kolbe'den, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş esnasında ilginç bir takas önerisi geldi. Kolbe, ABD'nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal'da kaleme aldığı makalesinde, Ankara'nın elindeki S-400 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya vermesini, Washington'ın da buna karşın Ankara'yı F-35 konsorsiyumuna geri almasını önerdi.

  • Kolbe, önerisinin gerekçesini ise Ukrayna'nın hakim Rus hava kuvvetlerine sağlam mukavemet olarak gösterdi. Rus savaş uçakları son saldırılarda Ukrayna'nın Mariupol şehrini ağır bombardımana maruz tutmuş şehrin yüzde 90'ınını yerle bir etmişti.

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"ÜÇÜNCÜ BİR OYUNA NE DERSİNİZ?"

Eski CIA yöneticisi ve Rusya ve Avrasya uzmanı Paul Kolbe tarafından kaleme alınan "Türkiye'nin Rus Füzeleri Ukrayna'yı Savunabilir" başlıklı WSJ'daki analiz yazısında, Washington - Ankara hattındaki anlaşmazlığı çözmenin bir yolu olarak Ankara'nın elindeki S-400'ü Ukrayna'ya vermesi, Washington'ın da buna karşın Ankara'yı F-35 konsorsiyumuna geri alması öneriliyor. Kolbe, böylece adaletin sağlanacağını iddia etti.

Kolbe yazısında, "Üçlü bir oyuna ne dersiniz? ABD, Rus savaş uçaklarına karşı Türkiye'nin elindeki S-400'leri Ukrayna'ya göndermesine yardım etsin. Bunun yerine Türklere yeni bir alternatif sunarak F-35 sevkiyatlarını başlatsın. Bu, aynı zamanda ABD - Türkiye ilişkilerinin düzelmesine de yardımcı olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Kolbe, analizini şu şekilde sürdürdü: "Ukrayna'nın Rus işgalini püskürtmek için verdiği umutsuz mücadele, Rus hava hakimiyetine karşı ne kadar dayanabileceğine bağlı. Ukrayna, hava savunma kabiliyetini bir miktar sağlasa da, Rus hava gücünü süresiz olarak bertaraf edecek araçlara sahip değil. Rusya'nın, Ukrayna semalarına hakim olması halinde, Ukrayna kara kuvvetleri son derece savunmasız olacaktır."

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'UKRAYNA'NIN HAVA SAVUNMASINA İHTİYACI VAR"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batı'dan daha fazla uçak ve hava savunması talebinde bulunmuştu. Rusya'nın, Ukrayna'nın batısındaki askeri hava limanlarına ve eğitim sahalarına yönelik hava saldırıları başlatması ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov'un da Batı'dan gelecek silah sevkiyatlarının 'meşru hedefler' olduğu yönündeki uyarısı, Ukrayna'nın daha iyi uzun menzilli, yüksek irtifa hava savunmasına ihtiyacı olduğunu gösteriyor.

PAUL KOLBE KİMDİR?

Halihazırda Belfer Merkezi'nde İstihbarat Projesi Direktörü olarak görev yapan Paul Kolbe, uzun süre CIA'de çalıştı. Kolbe'nin yurt dışı görevleri arasında Sovyetler Birliği, Balkanlar, Güneydoğu Asya, Güney Afrika ve Orta Avrupa bulunuyordu.

Rus askerinin telefon görüşmesi ortaya çıktı: Eve dönmek için başvurdukları yöntem dehşete düşürdü
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Tüm dünyanın merakla takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, 23'üncü gününde devam ediyor.
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​Ukrayna cephesinden gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.
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TELEFON GÖRÜŞMESİNE ULAŞILDI<br><br>İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Ukrayna Güvenlik Servisi bir Rus askerinin telefon görüşmesine ulaştı.
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KENDİLERİNİ BACAKLARINDAN VURUYORLAR<br><br>Söz konusu telefon konuşmasında bir Rus askeri annesine ülkelerine dönebilmek için kendilerini Ukrayna mermileri ile bacaklarından vurduğunu anlatıyor.
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UKRAYNA MERMİSİ ARIYORLAR<br><br>Asker görüşmede, kendi birliğinin kullandığı Rus AK-74'lerde bulunan 5,62 mm kurşun yerine Ukrayna ordusunun 7,62'lik mermilerinden bulmak istediğini söylüyor.
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Ukrayna Güvenlik Servisi iki ordunun farklı kurşunlar kullandığını, bu yüzden Rus askerlerinin Ukrayna mühimmatlarını ele geçirmeye çalıştığının altını çizdi.
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ASKERLERİN ÇOĞU BUNU YAPIYOR<br><br>Söz konusu konuşmaya göre, asker annesine 'Pek çok Rus askerin bunu zaten yaptığını' da sözlerine ekliyor.
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KAÇAN ASKERLERE AĞIR YAPTIRIM VAR<br><br>Rus ordusu cepheden kaçan ya da kendisini göreve elverişsiz hale getiren askerlere çok ağır cezalar uyguluyor.
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Bu nedenle askerlerin komutanlarını Ukrayna saldırısında yaralandıklarına ikna etmek için 7,62'lik mermiler ile kendilerini bacaklarından vurduğu belirtiliyor.
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EN AZ 7 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜ<br><br>ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), çatışmalarda şu ana kadar en az 7 bin Rus askerinin öldüğünü ve 14 ila 21 bin arasında askerin de yaralandığını tahmin ediyor.
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Rus askerinin telefon görüşmesi ortaya çıktı: Eve dönmek için başvurdukları yöntem dehşete düşürdü
Ukrayna Güvenlik Servisi, bir Rus askerinin annesi ile yaptığı telefon görüşmesine eriştiklerini öne sürdü. İstihbarat servisi, Rus askerlerinin ülkelerine geri dönebilmek için başvurdukları yöntemi açıkladı. Bu iddia tüm dünyayı dehşete düşürdü.


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