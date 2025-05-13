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Yıldırım çarpmasından bir günde 13 ölü

Yıldırım çarpmasından bir günde 13 ölü

04:0013/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Bangladeş'te her yıl ortalama 300 kişi yıldırım isabet etmesi sonucu ölüyor.
Bangladeş'te her yıl ortalama 300 kişi yıldırım isabet etmesi sonucu ölüyor.

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te bir günde yıldırım çarpması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti. Yerel medyada çıkan haberlerde, sağanak ve sert hava koşullarının etkili olmayı sürdürdüğü belirtildi. Kishoreganj ve Brahmanbaria bölgelerinde yıldırım çarpması sonucu biri çocuk dokuz kişi ölürken Chapaiwabganj, Naogaon, Sherpur ve Habiganj bölgelerinde de birer kişi vefat etti. "Save the Society and Thunderstorm Awareness Forum" Başkanı Kabirul Bashar, yıldırım düşmesinden hayatını kaybedenlerin yüzde 70'inden fazlasının tarım işlerinde çalıştığını söyledi. Birleşmiş Milletler verilerine göre, Bangladeş'te her yıl ortalama 300 kişi yıldırım isabet etmesi sonucu ölüyor.


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