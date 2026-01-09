YPG'den kaçan kaçana: 100 terörist Suriye'ye teslim oldu

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre, YPG/SDG'den kaçışlar sürüyor.

Haberde, "Halep'te İç Güvenlik Güçleri tarafından yakalanan SDG'den firar edenlerin sayısı 100'e yükseldi." ifadeleri kullanıldı.





YPG/SDG, Fırat Nehri’nin doğusuna tahliye uzlaşmasını bozdu

Suriye ordusu, dün başlattığı operasyonun ardından Halep'teki Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerinde büyük ölçüde hakimiyet sağlamıştı.

Suriye Savunma Bakanlığının saat 03.00 sularında başlattığı geçici ateşkesle örgütün saat 09.00'a kadar Halep kentini terk ederek Fırat Nehri’nin doğusuna tahliyeyi kabul etmesi istenmişti.

Sabah saatlerinde bölgede sükunet hakim olmuş, örgütün bölgeden çıkmayı kabul etmesi üzerine çok sayıda otobüs Fırat Nehri'nin doğusuna yapılacak tahliye için terör örgütünün sıkıştığı Şeyh Maksud Mahallesi girişine gelmişti.

Suriye ordusunun operasyonlarında Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahalleleri kontrol altına alınmış, kaçan örgüt unsurları Şeyh Maksud Mahallesi'nde toplanmıştı.

Suriye'nin Halep kent merkezinde orduyla girilen çatışmalardan sonra bölgeden çıkmak için tahliye uzlaşısını kabul eden terör örgütü YPG/SDG'den bazı unsurlar, güvenlik güçlerine ateş açmıştı.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG mensuplarının sıkıştığı Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki sivillerin tahliyesi için yerel saatle 16.00 ila 18.00 arasında insani koridor açacağı bildirilerek örgüte ait hedeflerin konumlarını paylaşmıştı.







