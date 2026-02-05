Yunanistan'dan skandal mescit kararı: Tek camili Atina'da ibadet yerleri kapatılacak

Plevris, Mecliste yaptığı konuşmada, Atina'daki bir mescidi yöneten Bangladeşli göçmenin oturma izninin iptal edildiğini ve söz konusu ibadethanenin "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle kapatıldığını kaydetti.

Ayrıca Bakan Plevris, Bangladeşli göçmen hakkında sınır dışı kararı alındığını ifade etti.

"BENZER UYGULAMALAR DİĞER RUHSATSIZ CAMİLER İÇİN DE UYGULANACAK"

Oturum izninin iptalinin gerekçesi olarak 2025'te yürürlüğe giren ve yasaları çiğneyen göçmenlerin oturum izinlerinin iptal edilmesini öngören yasayı gösteren Plevris, benzer mescit kapatma ve oturum izni iptallerinin ilgili bakanlıkların koordinasyonuyla diğer "ruhsatsız" camiler için de uygulanacağını belirtti.​​​​​​​

Yıllarca camisi olmayan tek Avrupa başkenti olan Atina'da ilk resmi cami 2020'de Votanikos semtinde açılmıştı.

TEK CAMİ YETERLİ DEĞİL

On binlerce Müslümanın yaşadığı tahmin edilen kentte ibadete açık tek resmi cami olması nedeniyle, Müslümanlar kendi imkanları ile çeşitli semtlerde açtıkları mescitlerde ibadetlerine devam ediyor ancak bu mescitlerden bir kısmı bürokratik nedenlerle "ruhsatsız ibadethane" statüsünde bulunuyor.











