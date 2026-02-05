Yeni Şafak
Yunanistan'dan skandal mescit kararı: Tek camili Atina'da ibadet yerleri kapatılacak

08:475/02/2026, Perşembe
AA
Yunan Deniz Kuvvetleri'ne ait eski bir prefabrik hangardan dönüştürülen, kubbesi ve minaresi olmayan tek cami Kasım 2020'de açılırken Atina, o güne kadar Avrupa'nın camisi olmayan tek başkentiydi.
Yunan Deniz Kuvvetleri'ne ait eski bir prefabrik hangardan dönüştürülen, kubbesi ve minaresi olmayan tek cami Kasım 2020'de açılırken Atina, o güne kadar Avrupa'nın camisi olmayan tek başkentiydi.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris, resmi olarak yalnızca bir caminin bulunduğu başkent Atina'da, "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle çok sayıda mescidin kapatılacağını söyledi.

Plevris, Mecliste yaptığı konuşmada, Atina'daki bir mescidi yöneten Bangladeşli göçmenin oturma izninin iptal edildiğini ve söz konusu ibadethanenin "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle kapatıldığını kaydetti.

Ayrıca Bakan Plevris, Bangladeşli göçmen hakkında sınır dışı kararı alındığını ifade etti.

"BENZER UYGULAMALAR DİĞER RUHSATSIZ CAMİLER İÇİN DE UYGULANACAK"

Oturum izninin iptalinin gerekçesi olarak 2025'te yürürlüğe giren ve yasaları çiğneyen göçmenlerin oturum izinlerinin iptal edilmesini öngören yasayı gösteren Plevris, benzer mescit kapatma ve oturum izni iptallerinin ilgili bakanlıkların koordinasyonuyla diğer "ruhsatsız" camiler için de uygulanacağını belirtti.​​​​​​​

Yıllarca camisi olmayan tek Avrupa başkenti olan Atina'da ilk resmi cami 2020'de Votanikos semtinde açılmıştı.

TEK CAMİ YETERLİ DEĞİL

On binlerce Müslümanın yaşadığı tahmin edilen kentte ibadete açık tek resmi cami olması nedeniyle, Müslümanlar kendi imkanları ile çeşitli semtlerde açtıkları mescitlerde ibadetlerine devam ediyor ancak bu mescitlerden bir kısmı bürokratik nedenlerle "ruhsatsız ibadethane" statüsünde bulunuyor.




