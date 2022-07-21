Dünya Zahoda PKK saldırısı 2si çocuk 8 sivil ölü
ORTADOĞU

Zaho’da PKK saldırısı: 2'si çocuk 8 sivil ölü

Terör örgütü PKK, Irak’ın kuzeyindeki Zaho’da sivil katliamı yaptı. 2’si çocuk 8 kişinin öldüğü saldırı sonrası terör örgütüne yakın sosyal medya hesapları, bölgeyi Türkiye’nin bombaladığına dair asılsız haberleri dolaşıma soktu. Irak hükümetinden bazı isimlerin de benzeri mesajlar paylaşması üzerine açıklama yapan Dışişleri, gerçek faillerinin açığa çıkarılması için Irak’ı iş birliğine davet etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Zaho’da PKK saldırısı: 2si çocuk 8 sivil ölü
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Terör örgütü PKK’nın Irak’ın Dohuk vilayeti Zaho ilçesinde düzenlediği saldırıda 2’si çocuk 8 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı. Saldırının hemen ardından terör örgütüne yakın sosyal medya hesapları, bölgeyi Türkiye’nin bombaladığına dair asılsız haberleri dolaşıma soktu. Irak hükümetinden bazı isimlerin de benzeri mesajlar paylaşması üzerine Dışişleri konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, saldırının terör örgütü kaynaklı olduğunun değerlendirildiği ve bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı vurgulandı.

FAİLLERİ BİRLİKTE BULALIM

Türkiye’nin sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısında olduğunun altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Türkiye terörle mücadelesini uluslararası hukuka uygun şekilde, sivillerin, sivil altyapının, tarihi ve kültürel varlıklar ile tabiatın korunmasına azami hassasiyet göstererek yürütmektedir. Türkiye gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazırdır. Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz. Saldırının PKK tarafından düzenlendiğini kaydeden güvenlik kaynakları da Irak’ın kuzeyindeki operasyonlar sonucu dağılma aşamasına gelen terör örgütünün, bu durumdan çıkabilmek için dezenformasyon gibi ahlak dışı yöntemlere başvurduğunu vurguladı.

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