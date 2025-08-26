Zelenski Rusya ile görüşmeler için Türkiye'yi işaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile görüşmelerin nerede yapılacağına ilişkin açıklamada bulunarak, "Görüşmeler Türkiye, Körfez ve Avrupa ülkeleri ev sahipliği yapabilir." ifadelerini kullandı.
Ukrayna ile Rusya arasında yapılacak olası görüşme için Türkiye bir kez daha adres gösterildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile görüşmelerin nerede yapılacağına ilişkin açıklamada bulundu.
Zelenski görüşmenin, Türkiye'de olabileceğini ifade ederken, Körfez ülkelerinin ve Avrupa ülkelerinin de görüşmeye ev sahipliği yapma ihtimali olduğunu belirtti.
"Liderler zirvesine hazırız"
Öte yandan Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'yı müzakereye zorlamak için yaptırımlar ve tarifeler dahil tüm araçların masada olması gerektiğini belirterek, "Biz liderler formatında görüşmeye hazırız. Ana meselelerin çözümü için bu format gerekli. Artık Moskova'dan da aynı kararlılık bekleniyor" ifadelerini kullanmıştı.