Zelenski Rusya ile görüşmeler için Türkiye'yi işaret etti

Ukrayna ile Rusya arasında yapılacak olası görüşme için Türkiye bir kez daha adres gösterildi.

Zelenski görüşmenin, Türkiye'de olabileceğini ifade ederken, Körfez ülkelerinin ve Avrupa ülkelerinin de görüşmeye ev sahipliği yapma ihtimali olduğunu belirtti.

Öte yandan Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'yı müzakereye zorlamak için yaptırımlar ve tarifeler dahil tüm araçların masada olması gerektiğini belirterek, "Biz liderler formatında görüşmeye hazırız. Ana meselelerin çözümü için bu format gerekli. Artık Moskova'dan da aynı kararlılık bekleniyor" ifadelerini kullanmıştı.