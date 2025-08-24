Yeni Şafak
Zelenski'den Erdoğan'a teşekkür mesajı: Büyük bir minnettarlık duyuyorum

Zelenski'den Erdoğan'a teşekkür mesajı: Büyük bir minnettarlık duyuyorum

Seren Som
Seren Som
11:4824/08/2025, Pazar
Yeni Şafak
Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel teşekkür etti.
Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesajında, "Barışın sağlanması yolundaki kişisel çabalarınız için müteşekkiriz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin Bağımsızlık Günü'nü kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla teşekkür etti.


Zelenski, paylaşımında,
"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna’nın bağımsızlık günü arifesinde söylediği bilgece ve samimi sözleri için büyük bir minnettarlık duyuyorum"
dedi.

Ukrayna lideri, mesajına şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklığının ülkelerimiz ve bölgesel ve küresel istikrar açısından hayati önem taşıdığı konusunda sizinle tamamen aynı fikirdeyim. Barışın sağlanması yolundaki kişisel çabalarınız için müteşekkiriz ve tüm alanlarda iş birliğimizi geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz."


