Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Zelenskiy: Rusya 30 füze ve 450'den fazla İHA ile saldırı düzenledi

Zelenskiy: Rusya 30 füze ve 450'den fazla İHA ile saldırı düzenledi

15:3613/12/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Rusya 30 füze ve 450'den fazla İHA ile saldırı düzenledi
Rusya 30 füze ve 450'den fazla İHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın ülkesinin çeşitli bölgelerine gece yarısı boyunca 30 füze ve 450'den fazla İHA ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde ülkenin güneyi ile Odessa'da özellikle enerji altyapısını hedef alan hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Odessa’da 2 kişinin yaralandığını belirten Zelenskiy, “Ülke genelinde bir düzineden fazla tesis hasar gördü. Kirovograd, Mikolayiv, Odessa, Sumi, Harkiv, Herson ve Çernigiv bölgelerinde, gece yarısı düzenlenen saldırıların ardından binlerce aile şu anda elektriksiz durumda. Saldırılar Dnipro ve Çerkasi bölgelerini de vurdu. Düşman toplamda 450'den fazla saldırı insansız hava aracı (İHA) ve çeşitli türlerde 30 füze kullandı. Rusya'nın gece yarısı saldırısından etkilenen bölgelerimizde elektrik ve su tedarikini yeniden sağlamak için gerekli tüm hizmetler şu anda çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.

Herkesin Rusya'nın yaptıklarını görmesinin önemli olduğunun altını çizen Zelenskiy, “Halkımıza karşı terör eylemlerinde attıkları her adım ve tüm saldırıları, açıkça bu savaşı sona erdirmekle ilgili değildir. Hala devletimizi yok etmek ve halkımıza azami acı çektirmek istiyorlar. Bu nedenle, hayatları korumaya ve bu savaşı sona erdirmeye yardımcı olacak her konuda desteğe ihtiyacımız var” değerlendirmesinde bulundu.

#Ukrayna Devlet Başkanı
#Volodimir Zelenskiy
#Rusya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
B1 ehliyet hangi araçları kullanılır? B1 ehliyet sahiplerinin kullanacağı araçlar hangileri?