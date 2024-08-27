Zuckerberg'den ABD'ye bomba gibi düşen itiraf: Biden yönetimi Facebook'a Amerikalılara sansür uygulaması için baskı yaptı

Mark Zuckerberg - Joe Biden
Meta CEO'su Mark Zuckerberg, pandemide belirli Kovid-19 içeriklerini sansürlemesi için Biden yönetiminden baskı gördüğünü itiraf etti.
Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan'a yazdığı mektupta, Biden yönetiminin, mizah ve hiciv de dahil olmak üzere bazı Kovid-19 içeriklerini sansürlemeleri için Meta'ya defalarca baskı yaptığını belirtti.
"Tekrar yaşanırsa karşı koymaya hazırız"
"Tekrar yaşanırsa karşı koymaya hazırız"
Zuckerberg, mektubunda,
"Hükümet baskısının yanlış olduğuna inanıyorum ve bu konuda yeterince açık olmadığımız için pişmanım. Gelecekte herhangi bir yönetimden gelecek baskı karşısında içerik standartlarımızdan ödün vermemeliyiz ve böyle bir durum tekrar yaşanırsa karşı koymaya hazırız"
ifadelerini kullandı. Ayrıca, yaklaşan Kasım'daki ABD başkanlık seçiminde Meta'nın siyasi olarak tarafsız kalma arzusunu dile getirdi.
Beyaz Saray'dan açıklama
Beyaz Saray'dan açıklama
Beyaz Saray ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada,
"Ölümcül bir salgın sırasında, bu yönetim kamu sağlığını ve güvenliğini korumak için sorumlu adımlar attı. Teknoloji şirketlerinin ve diğer özel kuruluşların, sundukları bilgileri değerlendirirken, eylemlerinin Amerikan halkı üzerindeki etkilerini dikkate almaları gerektiğine inanıyoruz"
dedi.
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1 saat önce