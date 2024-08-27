Zuckerberg'den ABD'ye bomba gibi düşen itiraf: Biden yönetimi Facebook'a Amerikalılara sansür uygulaması için baskı yaptı

"Hükümet baskısının yanlış olduğuna inanıyorum ve bu konuda yeterince açık olmadığımız için pişmanım. Gelecekte herhangi bir yönetimden gelecek baskı karşısında içerik standartlarımızdan ödün vermemeliyiz ve böyle bir durum tekrar yaşanırsa karşı koymaya hazırız"