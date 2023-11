Gazze’de gazeteci olmak

Gazetecilik kutsal referansları olan bir meslektir. Haberi getirene, hakikati taşıyana tarih boyunca saygı duyulmuş, hürmet gösterilmiştir. Elçiye zeval olmaması da bundandır. Bir şehrin önce elektriğini kesen, iletişim imkânlarını ortadan kaldıran sonra hastaneleri ve sivilleri hedef alarak bombardıman düzenleyen İsrail için gerçekleri yayınlayan her türlü medya organı bir tehdit unsuruna dönüşmüştür. Hal böyleyken, katliamlara imza atan İsrail’in hukuk dışı uygulamalarını dünyaya duyurmak için zor şartlarda görev yapan medya mensupları hayati risklerle karşı karşıyadır. Filistin Gazeteciler Sendikası tarafından yapılan açıklamalarda gazetecilerin evlerinin bombaların hedefi olduğu, onlarca gazetecinin ve yakınlarının bilinçli olarak öldürüldüğü ifade edilmektedir. İsrail’in özellikle gazetecileri hedef aldığına, eşi ve iki çocuğu öldürülen Al Jazeera çalışanı Vail Dahduh’un evinin maksatlı olarak bombalandığına dikkat çekilmektedir.

Devlet olmakla örgüt olmak arasında büyük farklar vardır. Bu farklardan biri de olası bir savaş veya çatışma durumunda uluslararası hukuk kurallarını uygulamak, sivilleri, sağlık çalışanlarını ve gazetecileri hedef almamaktır. Yani insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü gözetmektir. Filistin topraklarını işgal eden İsrail’in hukuk tanımaz uygulamaları ve Arz-ı Mev’ud hedefleri Orta Doğu için önemli bir güvenlik sorununa dönüşmüştür. “İsrail Sorunu” yalnızca Orta Doğu’yu değil artık tüm dünyayı ilgilendiren bir meseledir. 1948’den beri Filistin’de yaşanan insanlık dramı dil, din ve ırk fark etmeksizin bir başkasının yaşam hakkına saygı duyan her insan için üzücüdür. Her ne kadar uluslararası medya bu durum karşısında üç maymunu oynasa da soykırım boyutuna varan İsrail mezalimi tüm insanlığın gözü önünde cereyan etmektedir. Halklar hükümetlerin İsrail destekçisi tavrına rağmen kitlesel gösterilerle yaşanan zulme tepki göstermektedir. İsrail zulmünü her türlü konvansiyonel ve dijital medya aracıyla dünyaya duyurmak görev ve kimlik fark etmeksizin herkesin insani sorumluluğu haline gelmiştir.